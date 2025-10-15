Chubut de luto: murió José Raúl Pierángeli, exintendente y figura histórica del fútbol de Comodoro Rivadavia

La ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, se encuentra de luto. Murió José Raúl Pierángeli este miércoles a sus 95 años. Abogado de profesión y una figura pública de gran trayectoria, Pierángeli fue intendente de la ciudad petrolera durante el periodo de 1991 a 1995, convirtiéndose en el segundo jefe comunal en asumir desde la vuelta de la democracia en 1983.

Quién era José Raúl Pierángeli: murió el exintendente de Trelew a sus 95 años

Nacido en la localidad cordobesa de Río Cuarto en 1930, Pierángeli se radicó en Comodoro Rivadavia en 1960, donde desarrolló una extensa carrera como abogado por más de seis décadas. Su ingreso a la política fue de extracción justicialista, sucediendo en el cargo a Mario Morejón.

Según comunico el medio El Patagónico, el actual intendente, Othar Macharashvili, destacó su figura. «Todos debemos tomar como ejemplo a imitar», remarcó, no solo por su gestión municipal, sino por su enorme legado en el deporte.

Durante el mandato de Pierángeli se produjo un evento de gran impacto histórico para la ciudad: el derrumbe del Cerro Chenque en el verano de 1995. Este suceso dividió a Comodoro en dos al cortar la Ruta Nacional 3, en un momento en que aún no existía el Camino Alternativo Roque González, obligando a reconfigurar la conexión vial de la zona.

Un dirigente récord en la Liga de Fútbol de Comodoro

Más allá de su paso por la política, José Raúl Pierángeli dejó una huella indeleble en el deporte local. Fue presidente de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia por un periodo excepcional y extendido: desde 1971 hasta 2005, sumando más de 35 años de liderazgo, lo que marcó un hito en la historia del deporte de la ciudad.

Su trayectoria como dirigente le permitió representar a Comodoro en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde cumplió un rol fundamental en el nacimiento de los torneos del interior. En una entrevista de hace tres años, el propio Pierángeli recordaba que gracias al fútbol pudo costear sus estudios y graduarse como abogado, disciplina en la que también fue un miembro activo de la comunidad, participando en la creación del Colegio Público de Abogados, institución que lo distinguió en 2021 por sus 60 años de ejercicio profesional.