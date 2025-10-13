Ciclo lectivo 2025: qué día terminan las clases en Neuquén, Río Negro, Chubut y el resto del país

El ciclo lectivo 2025 comenzó su último trimestre de este año y ya se conoce cuándo será el último día de clases. Te contamos en detalle cuándo finaliza el calendario escolar en Neuquén, Río Negro, Chubut y las demás provincias.

El comienzo de las vacaciones de verano depende de cada jurisdicción y está marcado por el cumplimiento de los 190 días de clases que establece el Consejo Federal de Educación.

Según detalla el calendario, Neuquén y Río Negro terminarán las clases el 19 de diciembre de 2025. Junto a estas dos provincias se suman Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Qué pasa en el resto del país con las clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025

El 12 de diciembre será el fin de las clases para las provincias de Catamarca, Jujuy y Santa Fe. Una semana más tarde, se sumará Santa Cruz con el cierre de actividades el 18 de diciembre.

El 22 de diciembre será el turno de provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta. Recién el 26 de diciembre cerrará su ciclo 2025 la provincia de La Pampa.