Chubut: Legislatura con viajes polémicos, pocas explicaciones y «refugio» de dirigentes

“Cada diputado es responsable de lo que hace. En todo caso, esa pregunta se la tienen que hacer a él”, respondió con elegancia y evadiendo el tema el presidente de la Legislatura Gustavo Menna cuando se lo consultó respecto del legislador Justicialista Gustavo Fita y su reciente viaje a la Ciudad de Buenos Aires. Es que el mencionado Fita, que además es presidente del partido Justicialista en Chubut, subió fotos a sus redes sociales en las que se mostraba con su esposa tras correr la media maratón de Buenos Aires, lugar al que llegó con pasajes y viáticos de la casa de las leyes, según quedó registrado en la Legislatura.

Los viáticos y pasajes que la Legislatura de Chubut otorga discrecionalmente a los integrantes de la cámara han sido el tema polémico con los que se inició la semana en Chubut y además se suma que, como ha ocurrido en los últimos años se ha convertido en el “refugio” de dirigentes que quedan fuera de los cargos y en “vendettas” con otros, después de las internas. Por otro lado, proliferan la conformación de bloques unipersonales con el consiguiente gasto que ello genera.

Como ya informó diario RIO NEGRO las primeras esquirlas de la interna del Justicialismo realizada el pasado 3 de agosto tuvieron su repercusión en la casa de las leyes chubutense cuando se despidió al exvicegobernador Ricardo Sastre de su función de secretario del bloque del PJ por haber apoyado al intendente de Dolavon Dante Bowen, derrotado por Juan Pablo Luque, ex jefe comunal de Comodoro Rivadavia.

A este hecho le siguieron la conformación de bloques unipersonales: Mariela Williams (que responde a Sastre) se fue del bloque opositor y lo mismo ocurrió con Tatiana Goic quien integra la fórmula sindical para las elecciones del 26 de octubre. Se sumaría a la brevedad al personal político legislativo Juan Peralta, hasta ahora secretario de Turismo de la Municipalidad de Trevelin, un pueblo cercano a Esquel. Fue eyectado de su cargo por el intendente Héctor Ingram. Este último “jugó” la interna en favor de Bowen y Peralta fue candidato suplente de Luque. En medio de este berenjenal ahora el bloque legislativo le dará refugio a Peralta que se quedó sin trabajo. Lo mismo ocurre con dos dirigentes cercanos al exintendente de Trelew, Adrián Maderna quienes fueron refugiados por el bloque «Despierta Chubut» del gobernador Torres.

El gobernador Ignacio Torres suele valorar el trabajo del vicegobernador Menna (que además es candidato en segundo término para los comicios de octubre) y su manejo “·prolijo” de la Legislatura. Para algunos no sería tan así. En los últimos días se conocieron nombramientos (hasta en la propia presidencia) que no serían del todo necesarios.

Lo cierto es que después del caso Fita, parece que las cosas van a cambiar. Al menos, así lo expresó el vicegobernador ante la prensa: “Hay diputadas que están trabajando en una resolución para cambiar algunas cosas. Por ejemplo, que los diputados que piden viáticos justifiquen su viaje y que los mismos sean en el desempeño de sus funciones”. Por ahora, con solo expresar “comisión de servicios”, el vicegobernador autoriza los gastos sin otro requerimiento.

Otro elemento a tener en cuenta es que Fita no viajó solo: lo hizo con su esposa y subió fotos en la que se los ve tras la carrera sonrientes después haber participado de la media maratón que ganó un atleta ugandés batiendo todos los récords.

El legislador hasta ahora lleva realizados 24 viajes (11 de ellos a CABA), con 58 días de viáticos, de acuerdo a datos recogidos por este diario. Los últimos, del 22 al 25 de agosto inclusive. El medio maratón se corrió el pasado domingo 24 con la participación de 25 mil corredores. Entre ellos, el representante de Chubut.