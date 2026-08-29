Chubut: un cadete de policía fue golpeado salvajemente por un grupo de compañeros y está grave

Un cadete del primer año de la Escuela de Policía de Chubut ubicada en Rawson permanece internado en terapia intensiva luego de sufrir una lesión hepática que, de acuerdo con fuentes consultadas por diario RÍO NEGRO, fue provocada por golpes recibidos durante una agresión en las mismas instalaciones de la escuela por un grupo de cadetes de un curso superior. Serían al menos cuatro.

El hecho ocurrió a principios de agosto, aunque recién trascendió públicamente en las últimas horas. Hasta el momento no se difundió información oficial sobre el caso, aunque desde el gobierno provincial aseguraron lo harán público a través de sus canales informativos oficiales. Hasta ahora, no ocurrió.

Violento episodio en la Escuela de Policía de Rawson: qué se sabe

Según pudo saber este medio, el joven (de quien no se sabe aún la identidad) fue llevado inicialmente al hospital de Rawson por presentar dolores y vómitos. En ese momento no se habría informado que había sufrido una agresión.

Con el avance de los estudios médicos, los profesionales que lo atendieron detectaron lesiones internas compatibles con golpes, entre ellas una grave lesión hepática, por lo que el cadete quedó internado y actualmente permanece en terapia intensiva.

Las fuentes consultadas señalaron que los golpes fueron provocados por otro grupo de cadetes de la Escuela de Policía de Rawson, en instalaciones de la misma y en horario nocturno.

El herido es hijo de un comisario de Trelew. Imagen ilustrativa.

La información todavía no fue confirmada oficialmente y se espera que las autoridades determinen cómo ocurrió el episodio, quiénes participaron y en qué circunstancias se produjo la presunta agresión.

Luego de que la noticia comenzara a circular, también se dispuso una consigna policial en el hospital donde permanece internado el cadete. De acuerdo con la información recogida por este medio, el personal policial apostado en el lugar restringe el ingreso y permite el acceso únicamente a familiares directos del joven.

Por el momento, no existe un parte oficial de la Policía del Chubut ni de la Justicia que confirme públicamente las circunstancias de la presunta agresión.

Lo que sí se supo es que el cadete agredido es hijo de un comisario que actualmente está a cargo de una seccional de la ciudad de Trelew, aunque tampoco trascendió cuál. Trelew tiene cuatro seccionales.

La situación se conoció públicamente luego de que el padre del joven compartiera un mensaje a contactos personales expresando preocupación por la salud de su hijo. Se abrió una investigación y de acuerdo a informaciones de fuentes policiales, los responsables estarían identificados.