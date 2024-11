Chubut: prohibición de acercamiento al intendente de Trelew ante la denuncia de supuesto acoso sexual 

La justicia dispuso la prohibición de acercamiento del intendente de Trelew, Gerardo Merino, a la empleada municipal que lo denunció por un supuesto acoso sexual y laboral. Así lo determinó este martes la jueza penal María Tolomei después de un pedido de la denunciante, su abogado y requerido por la fiscalía.

Merino no podrá acercarse en un radio de 200 metros a la mujer. Como tampoco mantener ningún tipo de contacto personal, telefónico, mensaje de texto, redes sociales, correo electrónico o cualquier otra vía de comunicación. La prohibición de acercamiento rige para el jefe comunal tanto hacia la vivienda de la denunciante como a su lugar de trabajo.

En caso de que el intendente tenga que concurrir a esas dependencias municipales por razones inherentes a su función institucional, el jefe del lugar deberá tomar las medidas pertinentes para evitar cualquier contacto entre las partes.

La mujer se desempeña en el área de inspecciones en carácter de contratada, aunque se encuentra bajo un sumario administrativo dispuesto por el intendente. El plazo es por 30 días bajo apercibimiento del delito de desobediencia, según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO.

Por otra parte, este martes al mediodía el intendente Merino se presentó en la fiscalía de Trelew acompañado por su abogada Gladys Olavarría. Y entregó su teléfono celular que será peritado bajo el sistema “Chubut Espejo” un software que permite obtener evidencia digital de forma rápida y respetuosa de la privacidad de víctimas y testigos.

Denuncia contra Gerardo Merino: «La causa puede dar un giro importante»

Al salir de la fiscalía y ante la presencia del periodismo local, el intendente dijo: “Vine espontáneamente después de los trascendidos de la denuncia. Y a ponerme a disposición de la Justicia para que me pregunte todo lo que quiera”.

Agregó: “No tengo nada que ocultar, ningún inconveniente en venir. Puse mi persona y mi teléfono celular a disposición de la Justicia. Y contesté las preguntas que la fiscal me realizó. Esto no me va a afectar absolutamente para nada. Cuando uno hace las cosas bien está tranquilo. Y seguiré por ese camino”. Merino declaró ante la fiscal Claudia Ibáñez.

Su abogada dijo que «la causa puede dar un giro importante». Y dejó trascender que el intendente haría una contradenuncia por extorsión, sin dar mayores detalles.