Cinco Saltos: el intendente es acusado de usar fondos públicos para el combustible de su auto

Tras la polémica desatada por el discurso del intendente Enrique Rossi durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Cinco Saltos, otro miembro del Tribunal de Cuentas salió a responderle. Denunció una serie de irregularidades del jefe comunal que son investigadas, como la supuesta utilización de combustible pagado con dinero de la municipalidad.

Todo comenzó a raíz de las críticas de Rossi hacia los pedidos de informes elevados por los ediles de la oposición y el accionar del Tribunal de Cuentas. «No sé si en todos estos años ha habido tantas notas de pedido del Concejo. Déjenme trabajar en paz«, soltó Rossi durante su intervención en la sesión convocada el sábado.

Cinco Saltos: qué dice la denuncia contra el intendente

Omar Torres (Nos Une Río Negro), primer vocal del órgano de control y uno de los aludidos por Rossi, salió a contestarle directamente en una carta abierta. «Le recuerdo que los miembros del Tribunal somos parte de un órgano controlador externo y por ello no estamos subordinados al Ejecutivo u otro orden«, expresó.

Tras citar el artículo 94 de la Carta Orgánica, Torres aseguró que existiría una falta de conocimiento por parte del Ejecutivo sobre el funcionamiento de los mecanismos de control. «Usted como intendente debiera conocer cómo funciona un municipio. La obligación de contestar las notas cuando así se requiera, cosa que no hace, lo cual resulta llamativo que ingnore siendo que tiene cuatro abogados y cuatro contadores que los paga la comunidad de Cinco Saltos para su asesoramiento«, destacó.

Seguidamente, el vocal mencionó algunas de las investigaciones en curso del Tribunal de Cuenta. Una de ellas deriva de la utilización de combustible —solventado con fondos municipales— para el auto particular de Rossi, pese a existir una flota de vehículos oficiales para su traslado.

Torres mencionó específicamente la resolución 1225/2024, que autorizó la presunta compra. El texto, con fecha del 29 de julio, fue «publicado casi tres meses después».

Según Torres, a la fecha el intendente lleva adqueridos unos 1.680 litros de combustibles para su vehículo particular.

Además, el miembro del Tribunal expuso otras anomalías: la contratación del hermano del intendente como proveedor de agua para el municipio y la falta de precisión del monto de contratación del escenario para el aniversario de la ciudad.

«Lo invito a leer la Carta Orgánica lo cual puede ser muy enriquecedor ya que, entre otras cosas, le va a permitir entender que, aunque ambos somos funcionarios elegidos por el pueblo, yo estoy para controlarlo a usted y no al revés«, aseveró Torres.

Evalúan ir a la Justicia por la falta de respuestas del intendente de Cinco Saltos

La concejal Mirta Almanza (Nos Une Río Negro) también salió a expresar su malestar por los dichos del intendente. En una reciente entrevista por Radio Ciudad 94.5 afirmó que no descartan recurrir a la Justicia ante la falta de respuestas a los pedidos de informes.

«Me da la sensación de que todo lo que es control, él no lo quiere. Y sale decir que lo estamos atacando. Nosotros hacemos consultas. Pero es un intendente que no conocería la Carta Orgánica y cómo funciona el Concejo Deliberante», dijo Almanza.

Para la edil, Rossi busca colocar al Legislativo «como un enemigo de la ciudad».