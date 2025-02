Cinco Saltos: polémica por el «malestar» del intendente hacia los pedidos de informes

Las palabras del intendente Enrique Rossi durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Cinco Saltos quedaron envueltas en la polémica. El jefe comunal tuvo severas acusaciones sobre el accionar de los concejales opositores y los miembros del Tribunal de Cuentas.

«No sé si en todos estos años ha habido tantas notas de pedido del Concejo. Déjenme trabajar en paz«, soltó Rossi durante su discurso en la sesión convocada el sábado.

La críticas del jefe comunal se centraron en los pedidos de informes elevados por los cinco ediles de la oposición: Mirta Almanza, Graciela Moreno, Celeste Mac Aullifee, Federico Salazar y Carlos González, de Nos Une Río Negro, JSRN y Cambia Cinco Saltos. De hecho, Rossi señaló que tan solo en los últimos días recibió tres notas.

Además, el intendente manifestó su malestar por las insistentes solicitudes de respuesta a los notas elevadas. «Fallaste como organo de contralor. Ahora sí estás preocupado porque yo no te devuelvo. Eso es lo que me molesta«, agregó al expresar que los pedidos de informes no se replicaban de igual forma durante la gestión de su antecesora Liliana Alvarado.

Para Rossi, la intención de los opositores es «buscarle el pelo a la leche del gobierno que está de turno«.

Cinco Saltos: una vocal del Tribunal de Cuentas le respondió al intendente

La vocal del Tribunal de Cuentas de Cinco Saltos, Gabriela Dergo (CC-ARI), salió a responder los dichos de Rossi a «título personal» y expresó que solo cumple con su deber como funcionaria electa.

«Durante su presentación antes citada, ha declarado que gracias a información que le han hecho llegar distintos empleados y funcionarios de la institución, he sido vista en compañía de otro miembro del Tribunal, caminando y hablando con personal, en las distintas instalaciones del municipio y lo cual, debido a sus dichos, aparentemente, no ha sido de su agrado«, comenzó expresando en una nota.

Dergo precisó que cuenta con aval de la Carta Orgánica para llevar a cargo sus funciones y atribuciones. Asimismo, especificó que eso incluye la posibilidad de recorrer el palacio municipal y hablar con sus integrantes, con el fin de recolectar información.

«Nuestra sola presencia cómo funcionarios, nos permite el acceso a las dependencias del Municipio. Aunque al respecto, en varias oportunidades nos ha hecho saber a los miembros del Tribunal, que para cualquier necesidad de información que tengamos, debemos pedir una especie de «permiso» por medio de notas, y hasta para el acceso a cualquier área«, agregó Dergo.

Por último, la referente de la CC-ARI dejó un interrogante hacia la gestión municipal: «Señor Intendente, ¿Por qué tanto a usted como a sus empleados o funcionarios les molesta que cumpla con mi trabajo? siendo que esa es mi función como órgano de control y teniendo en cuenta que, según sus dichos, «solo tengo que ver numeritos» (SIC)».