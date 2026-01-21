Los imputaron por robo agravado en Cipolletti: dictan prisión preventiva y tobillera para los acusados

El Ministerio Público Fiscal acusó a dos hombres detenidos por un robo ocurrido en el barrio Flamingo de Cipolletti y logró que se impongan distintas medidas cautelares según la situación procesal de cada imputado. El hecho se registró durante la madrugada del 20 de enero y motivó un rápido operativo policial que permitió detener a los sospechosos y recuperar los elementos sustraídos del interior de una vivienda.

Formulación de cargos

En una audiencia realizada este miércoles, el fiscal de feria formuló cargos contra ambos imputados por el delito de robo agravado por ser cometido por escalamiento, en concurso ideal con violación de domicilio, en calidad de coautores.

La jueza de Garantías tuvo por formulada la acusación y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de dos meses, conforme lo solicitado por la fiscalía.

Cómo fue el robo

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 20 de enero de 2026 alrededor de las 5:51 en una vivienda ubicada sobre calle Alem. Previo acuerdo y con una distribución de tareas, los acusados escalaron el paredón perimetral de unos 1,80 metros para ingresar al predio sin autorización.

Luego, mediante el uso de fuerza, rompieron un vidrio del ventanal lateral del sector del garage y lograron acceder al interior del inmueble, donde se apoderaron de un proyector marca Epson y una notebook Acer.

Huida, detención y secuestros

Tras cometer el robo, los sospechosos escaparon por los techos de viviendas linderas. Sin embargo, un operativo cerrojo desplegado por la Policía permitió la detención de ambos a las pocas cuadras.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar los elementos sustraídos, que fueron restituidos a la víctima y quedaron incorporados como evidencia en la causa.

Medidas cautelares distintas

El defensor oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal. A pedido del fiscal, para el imputado que no cuenta con antecedentes penales se dispuso la prohibición de acercamiento al lugar del hecho y la obligación de presentarse diariamente en una comisaría hasta la colocación de una tobillera electrónica.

En tanto, para el segundo imputado, que posee antecedentes penales computables, la jueza dictó la prisión preventiva, al considerar acreditados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.