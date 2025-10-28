Cipolletti estrenó alumbrado público en dos barrios: Más de 600 familias fueron beneficiadas

El PASE es una iniciativa desarrollada por la Secretaría de Energía provincial en conjunto con la municipalidad de Cipolletti y la empresa Edersa. Foto: Gentileza.

Más de 620 familias de los barrios Obrero A y Obrero B de Cipolletti fueron incluidas en las obras del Plan de Seguridad Eléctrica (PASE), que permitió completar la instalación de alumbrado público y avanzar en la normalización del servicio en la zona.

En total, se colocaron 180 luminarias LED y se realizaron tareas de adecuación de las redes eléctricas. Con estas intervenciones, el área quedó incorporada al sistema formal de distribución, según informó el Gobierno de Río Negro.

El PASE es una iniciativa desarrollada por la Secretaría de Energía provincial en conjunto con la municipalidad de Cipolletti y la empresa Edersa. Su objetivo es mejorar las condiciones de seguridad eléctrica en distintos puntos del ejido cipoleño.

De acuerdo con lo informado, las tareas fueron ejecutadas por Edersa, bajo la coordinación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Incluyeron la colocación de pilares y protecciones, el retiro de conexiones irregulares y la adecuación de los tendidos existentes.

Alumbrado público en Cipolletti: cuáles son los próximos barrios

De manera paralela, continúan las obras del PASE en el barrio 10 de Enero, donde se prevé beneficiar a unas 90 familias con la instalación de un sistema eléctrico regularizado.

En las próximas semanas está previsto el inicio de trabajos similares en el barrio Nuevo Ferri, con una proyección de alcance a 350 familias.

Según los registros del programa, ya se completaron procesos de regularización del servicio en los barrios Los Sauces, La Rivera, El Espejo, Martín Fierro, Obrero A y B, Las Perlas y Puente Santa Mónica.

El PASE se financia con fondos provinciales y, según informó Edersa, «busca garantizar condiciones seguras en el acceso a la energía eléctrica, mediante la formalización de conexiones y la incorporación de infraestructura acorde a la normativa vigente».