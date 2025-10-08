Cipolletti recambiará luminarias LED en nueve barrios: ¿cuánto pagará cada frentista?

El municipio puso en marcha una nueva fase del Plan de Alumbrado Público que contempla el recambio de luminarias LED en nueve barrios de la ciudad. La medida fue oficializada mediante resolución y se dispuso la apertura del registro de oposición para que los frentistas puedan expresas su acuerdo o desacuerdo con la ejecución de la obra.

Según el detalle técnico, el presupuesto estimado asciende a 391.702.500 de pesos, calculado a valores de junio de 2025, e incluye un 5% de gastos administrativos en favor del municipio «por tareas de control y seguimiento». El plazo de ejecución de los trabajos fue fijado en 120 días corridos.

Según la resolución, la obra se financiará a través del sistema de contribución por mejoras, por lo que el costo será financiado entre los frentistas beneficiados. El valor estimado por una parcela de 10 metros de frente y 300 m2 fue calculado en 35.773 pesos, además, cada frentista tendría la posibilidad de pagar al contado con un 10% de descuento o en tres cuotas sin interés.

El valor estimativo fue fijado en 1.502,24 pesos por metro lineal de frente y 69,17 por m2 de superficie.

El recambio alcanzará los barrios 12 de Septiembre, Flamingo, Luis Piedrabuena, Antártida Argentina, Brentana, Don Bosco, Villarino, Los Álamos y Almirante Brown. En todos se reemplazarán las luminarias actuales por equipos LED, de menor consumo y mayor potencia lumínica.

El municipio justificó la necesidad de avanzar con la reconversión del alumbrado público señalando el alto nivel de inseguridad que se registra en algunos sectores de la ciudad, producto de una iluminación deficiente. Indicaron que existen zonas densamente pobladas que, por su falta de visibilidad, se convierten en escenarios propicios para la comisión de actos delictivos.

Asimismo, se remarcó que en varias arterias de alto tránsito se concentran establecimientos educativos, lo que representa un riesgo adicional. En determinados horarios nocturnos, la escasa iluminación incrementa la peligrosidad para los alumnos que deben transitar por esas zonas para asistir a clases.

Por último, el municipio destacó los avances logrados en la primera etapa del Plan de Reconversión del Alumbrado Público a tecnología LED, que ya ha beneficiado a aproximadamente 6.000 frentistas.