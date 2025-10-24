Guardavidas de Neuquén y Cipolletti se preparan para el verano 2026, cómo son las reválidas

En Neuquén y Cipolletti ya estan en marcha las reválidas para guardavidas. Foto: Florencia Salto

Se aproxima el verano y los guardavidas ya se preparan para la temporada alta de trabajo. Como todos los años deben rendir la reválida. ¿Qué es la reválida? ¿Cómo se hace en Neuquén y Cipolletti?

La reválida de guardavidas es un proceso que se hace todos los años y que verifica la aptitud física y teórica de los profesionales. Busca, en definitiva, renovar su habilitación para que puedan ejercer de forma segura.

La reválida incluye pruebas prácticas de natación y rescate. También una revisión de conocimientos en primeros auxilios, RCP y la normativa vigente para que puedan garantizar la seguridad de los bañistas.

Preparación de guardavidas en Neuquén, cuando es la reválida

En Neuquén los entrenamientos y la reválida de títulos ya están en marcha. Se rinde el primer fin de semana de noviembre en el Balneario Valentina Sur. Son 500 metros río abajo y un rescate. Después se hace un curso de RCP y de primeros auxilios.

La Municipalidad de Neuquén Capital abrió la inscripción con un sistema totalmente digital a través de la plataforma Muni Express.

Los postulantes deberán ingresar a www.neuquencapital.gov.ar, cargar sus datos, adjuntar la documentación solicitada y obtener fecha para rendir la reválida de guardavidas, prevista para el 2 de noviembre en el balneario Valentina.

El plazo de inscripción se extenderá hasta el 27 de octubre y no habrá prórroga. Las consultas deberán realizarse por correo a seguridadbalnearia@muninqn.gov.ar.

Preparación de guardavidas en Cipolletti, cuando es la reválida

El municipio de Cipolletti, a través de la Dirección de Protección Civil, abrió la inscripción para realizar el examen que revalida el título de guardavidas para la temporada de verano 2025 – 2026.

Los interesados deben comunicarse a través del correo electrónico proteccioncivil.cipo@gmail.com y enviar la documentación requerida (DNI, libreta de guardavidas, certificado de antecedentes, certificado de buena salud).

El período de inscripción finaliza el próximo martes 4 de noviembre.

El municipio también anunció el cronograma de las reválidas, que será el siguiente:

– Viernes 7 de noviembre, de 9:00 a 13:00 hrs.: Curso de RCP y Primeros Auxilios en el Centro Comunitario del barrio Pichi Nahuel (Pasaje de los Inmigrantes y América).

– Sábado 8 de noviembre, de 8:00 a 13:00 hrs.: Examen práctico (pileta) en el Club Cipolletti.

– Sábado 15 de noviembre, de 8:00 a 13:00 hrs.: Recuperatorio (pileta y RCP) en el Club Cipolletti.

En el examen se evalúa: técnicas de R.C.P, se toma una prueba de nado de 500 metros en un tiempo máximo de 10 minutos, otro de 25 metros en menos de 30 segundos, seguida de la aplicación práctica de las técnicas de RCP fuera del agua.

Para más consultas e información el Municipio solicita comunicarse al 299-5871796.