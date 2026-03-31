Cipolletti renovará el transporte urbano con colectivos 0 KM y seguimiento en tiempo real

Entre martes y miércoles de la semana entrante se espera la presentación de siete u ocho coches. (Foto: archivo).

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, confirmó que el municipio ya resolvió la licitación para el nuevo servicio de transporte público y adelantó que entre martes y miércoles de la semana próxima se realizará la presentación oficial de las unidades.

Según detalló, el sistema contará con entre siete y ocho colectivos, incluidos sus refuerzos, que serán 0 km y estarán equipados con aire acondicionado, calefacción y rampas para personas con discapacidad. Además, incorporarán una aplicación GPS que permitirá a los usuarios a seguir el recorrido en tiempo real.

El jefe comunal remarcó que uno de los principales reclamos de los vecinos era el estado de las unidades actuales. «Como los colectivos son viejos se rompen y uno tiene que andar haciendo malabares o magia para saber por dónde viene. De hecho, se organizan grupos de WhatsApp toda la ciudad para ver por dónde viene el recorrido del cole».

En ese sentido, sostuvo que la renovación apunta a dar previsibilidad al servicio y mejorar la experiencia de los usuarios, con mayores frecuencias y recorridos adaptados «al crecimiento que tuvo la ciudad en los últimos 10 años».

Buteler enmarcó la iniciativa dentro de un plan más amplio de obras y desarrollo urbano como el asfaltado de 500 cuadras, la construcción de rotondas y obras educativas en conjunto con la Provincia, y subrayó la importancia de tener un sistema de movilidad acorde.

«Si no tenemos una buena movilidad urbana es muy difícil». Frente a esta situación, también destacó la recuperación del tren de pasajeros y anticipó que se trabaja en soluciones vinculadas al puente que conecta la ciudad.

En paralelo, durante el año pasado el municipio concretó la instalación de 50 nuevas paradas, dotadas de luces LED, cámaras de vigilancia y servicio de Wi-Fi, como parte de un plan integral de modernización.

Finalmente, el intendente consideró que la incorporación del nuevo servicio de colectivos es fundamental para mejorar la accesibilidad.