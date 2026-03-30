Cipolletti trabaja junto al Gobierno Provincial y CAF para iniciar obras viales y pluviales

Buteler y Asinelli analizaron el estado de los proyectos y los próximos pasos para su ejecución. (Foto: gentileza Municipalidad de Cipolletti).

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, mantuvo una reunión con el vicepresidente de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Christian Asinelli, en la que se trataron proyectos centrales para la ciudad como la doble vía de la circunvalación y los entubados de Paso los Libres y Velez Sársfield-Naciones Unidas.

La obra de circunvalación Perón que une con Ruta 65, propone ampliar la calle para que se convierta en una «avenida urbana», con cuatro carriles centrales y calles colectoras. Mientras que las intervenciones en los desagües estarán destinadas a mitigar los procesos de inundación a partir de la conducción de los excesos pluviales.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el jefe comunal detalló que se los principales trabajos de financiamiento CAF, fueron negociadas por el gobernador Alberto Weretilneck. «Es una obra que que gestiona el gobierno provincial a través de CAF y los municipios solamente participamos en el armado de los proyectos y el trabajo en conjunto. El crédito lo saca la provincia».

La construcción de los sistemas de drenaje beneficiará a más de 20 mil habitantes y contempla un monto previsto en U$S 4,5 millones. En cuanto a la ampliación de capacidad y seguridad en calle Presidente Juan Perón, alcanzará a toda la población urbana y vehicular que transita ese eje, estimada en 50 mil personas. El monto previsto es de U$S 12 millones.

Según estimó Buteler, las tareas ya están prontas a iniciarse: «a mediados de abril tenemos la apertura de sobres de la licitación de los entubados, de los desagües».

Además, se refirió a la Consulta Significativa de calle Perón, la cual se llevó adelante el 18 de diciembre en el Centro Cultutal Cipolletti con el objetivo de asegurar una participación abierta de vecinos y organizaciones para que puedan realizar aportes y expresar inquietudes sobre la obra proyectada.

«Nos fue muy bien. Así que también está encaminado para que aproximadamente en julio o agosto también se haga las aperturas de sobres de esa obra en particular», aseveró.