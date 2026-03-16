En abril se definirá la licitación del transporte en Cipolletti que busca modernizar el sistema

En noviembre se realizó la apertura de sobres del nuevo sistema de transporte en Cipolletti. Foto: archivo.

La renovación del transporte urbano en Cipolletti atraviesa la etapa final de un proceso muy reclamado por los vecinos. Tras la apertura de sobres realizada en noviembre, el municipio continúa con el análisis técnico y económico de la única oferta presentada para modernizar un sistema que no se actualiza desde hace casi dos décadas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente Rodrigo Buteler adelantó que “estamos ultimando detalles y en el transcurso de abril vamos a estar adjudicando”. Explicó que el Ejecutivo revisa en profundidad la propuesta presentada por Pehuenche S.A y aseguró que el objetivo es cerrar el proceso administrativo dentro de ese mes.

El jefe comunal remarcó que no se trató de un atraso sino de una instancia de evaluación. “Estuvimos analizando muy en detalle la oferta que presentó la única empresa, sobre todo los costos”, señaló. También indicó que el municipio solicitó ajustes en algunos puntos del planteo económico.

“En función del pliego y de la oferta, y del mejoramiento que está haciendo la empresa, estaríamos en condiciones de poder adjudicar”, sostuvo Buteler. Además, confirmó que el cronograma prevé la presentación de las nuevas unidades en paralelo a la definición contractual.

Abril, mes clave para definir el futuro servicio del transporte de Cipolletti

La licitación representa uno de los cambios estructurales más relevantes para la movilidad local en los últimos años. La confirmación de un solo oferente obligó a profundizar el análisis antes de avanzar con la resolución definitiva.

Desde el Ejecutivo señalan que el nuevo contrato incorporará mayores herramientas de control y seguimiento del servicio. La intención es mejorar la calidad de las prestaciones y responder al crecimiento urbano registrado en la ciudad.

La decisión que se adopte en las próximas semanas será determinante para el funcionamiento del sistema durante la próxima década.

En ese sentido, el intendente anticipó que el proceso tendrá definiciones rápidas. “En el transcurso de abril tenemos que adjudicar y también presentar los colectivos cero kilómetro”, afirmó.

Cómo será el nuevo esquema de colectivos

El nuevo esquema diseñado por el municipio propone una transformación estructural del servicio. Según adelantó el intendente, el plan incluye siete colectivos 0 km, dos más que la flota actual, y la creación de una línea adicional que permitirá llegar a barrios hasta ahora sin cobertura, como Lalor, El Espejo, Del Trabajo, Isla Jordán, Patagonia (DVNe), 4 de Agosto, Patagonia y San Lorenzo.

Las mejoras también apuntan a la frecuencia: se restablecerán los recorridos de fin de semana, el servicio nocturno se extenderá hasta las 23, y los tiempos de espera se reducirán a entre 45 y 50 minutos, un reclamo persistente de los usuarios.

La incorporación de tecnología será otro eje central. Las nuevas unidades contarán con GPS en tiempo real, rampas para personas con movilidad reducida y un sistema de escaneo QR para que los pasajeros puedan calificar el servicio, dejar opiniones o realizar reclamos desde el celular.

En paralelo, el municipio concretó la instalación de 50 nuevas paradas, dotadas de luces LED, cámaras de vigilancia y servicio de Wi-Fi, como parte de un plan integral de modernización.