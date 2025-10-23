Cómo es la nueva flota de helicópteros para las Fuerzas Armadas: invirtieron más de € 2.000 millones

Con una inversión de más de 2.000 millones de euros, este jueves se confirmó la compra de una nueva flota de helicópteros para las Fuerzas Armadas. El Consejo de Defensa aprobó la firma de tres contratos claves para adquirir 30 aeronaves de diferentes usos. El plan también incluye la modernización de equipos existentes.

Esta medida del gobierno de Javier Milei de aumentar los gastos en Defensa va en línea con las demandas de la OTAN y de Donald Trump, según precisó Infobae. A su vez, sigue los objetivos de la Unión Europea (UE) al reducir la dependencia de países extracomunitarios.

Las autoridades informaron que el contrato de mayor volumen consiste en la adquisición de 31 helicópteros multipropósito NH90 para las Fuerzas Armadas con un valor de 1.785 millones de euros.

Asimismo, también se impulsará la modernización de equipos existentes, por lo que la inversión supera los 2.000 millones de euros. Si bien figuran distintas empresas europeas, Airbus es la que está detrás de la mayor parte de los distintos programas en los contratos.

Cómo es la nueva flota de helicópteros

Esta nueva flota se adquirió con los fines de cumplir con los objetivos fijados en la Directiva de Defensa Nacional de 2020 y como parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

En este sentido, las autoridades destacaron la necesidad de contar con equipos modernos que faciliten la gestión de emergencias y respuesta ante desastres naturales.

En detalle, buscan potenciar las capacidades en operaciones aeromóviles y aeronavales, misiones de proyección y protección, recuperación de personal, búsqueda y rescate y helitransportes.

Una parte del plan consiste en sustituir progresivamente la flota actual, dado a que las aeronaves HT.21A y HT.27 dejarán de estar en servicio a partir de 2026, y la idea es remplazarlos con NH-90, que tienen una capacidad de transportar a 20 soldados y alcanzar 300 km/h.

NH-90. Foto: Gentileza.

Además, hay contratos adicionales por compras de seis helicópteros de apoyo a la acción del Estado (HACES), y su correspondiente soporte logístico, que fueron valuados en 239,5 millones de euros.

También se autorizaron helicópteros ligeros H135 con 12 unidades nuevas para el Ejército del Aire y la Armada, junto a la mejora de 18 helicópteros comprados en la primera fase, con un gasto de 237 millones de euros.

Estas mismas integran la instalación de equipos de misión, un simulador y soporte técnico para los primeros cinco años de actividad.