Cómo funciona Daga Atlántica 2026: el ejercicio militar conjunto con Estados Unidos con proyección a «futuras operaciones»

Se desarrolla por estos días Daga Atlántica 2026, que se trata de un ejercicio de cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos.

Desde el Ministerio de Defensa señalaron que «consolida el alistamiento, la interoperabilidad y la integración operativa de nuestras Fuerzas de Operaciones Especiales, fortaleciendo el trabajo conjunto con los Estados Unidos y el intercambio de capacidades en escenarios tácticos reales».

Qué es y cómo funciona Daga Atlántica 2026

Las maniobras tienen lugar en la base naval Puerto Belgrano en Punta Alta, la Séptima Brigada Aérea y la Guarnición Militar de Córdoba.

«Están participando las compañías de comando 601, 602 y 603 del Ejército, fuerzas especiales 601, agrupación de buzos tácticos, agrupación de comandos anfibios de la Armada y el grupo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea. Desde Estados Unidos, tenés un contingente de cincuenta, setenta efectivos más o menos de los boinas verdes, de los Navy Seals, elementos de Marsoc”, explicó el analista internacional Andrei Serbin Pont, en diálogo con Infobae al Regreso.

Dijo que hubo cambios a lo planificado el año pasado, por la guerra en Medio Oriente. “Iba a venir un AC130 J Ghostrider, que es básicamente un Hércules cargado de muchas, muchas armas. Lamentablemente, no se puede hacer porque el contingente se tuvo que reducir drásticamente”, expuso.

El analista sostuvo que el Daga Atlántica 2026 aportará conocimientos claves. «Cuando vos cooperás con este tipo de fuerzas, vos tenés la posibilidad de aprender de los que lo vienen haciendo y saber, bueno, che, hace 20 años nosotros sabíamos esto, hace 10 sabíamos esto, qué podemos saber ahora, qué es lo que está ocurriendo, cómo ha cambiado”, indicó.

También sumó un dato. «En Argentina, estamos muy por debajo, no el promedio global de lo que se invierte en defensa. Estamos por debajo del promedio en América Latina», puntualizó.

Daga Atlántica: mejora la capacidad en «escenarios combinados»

En el decreto 264/2026, publicado en el Boletín Oficial, se indica que «desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos de Defensa Nacional, participar del Ejercicio Daga Atlántica mejora la interoperabilidad y la integración doctrinal, fortaleciendo nuestra capacidad de operar en escenarios combinados, defendiendo espacios de jurisdicción nacional y áreas de interés estratégico, y además ayuda a estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en futuras operaciones multinacionales».

Además precisa que «se desarrollará en zonas jurisdiccionales terrestres, aéreas, marítimas y fluviales» de Argentina, entre los días 21 de abril y 12 de junio.