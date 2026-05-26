Ipross duplicó fondos para vacunas antigripales y alcanzó récord de afiliados en Río Negro

Las personas mayores de 60 años, pacientes crónicos y personas con patologías específicas, pudieron vacunarse con cobertura del 100%. Foto: archivo.

La obra social estatal Ipross finalizó la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 con un crecimiento en cantidad de afiliados vacunados y una inversión que más que duplicó la del año pasado. En total, 1.357 personas accedieron a la inmunización contra la gripe en distintos puntos de Río Negro, un 56% más que en 2025.

El operativo sanitario demandó una inversión superior a los $85 millones, frente a los poco más de $41 millones destinados durante la campaña anterior. Desde el organismo remarcaron que el objetivo fue fortalecer la prevención y facilitar el acceso a la vacuna en todo el territorio de Río Negro.

Más cobertura y acceso simplificado en Río Negro

Según informaron desde Ipross, el incremento en la cantidad de vacunados responde a una planificación anticipada y a la decisión del Gobierno de Río Negro de ampliar la cobertura para los sectores con mayores riesgos sanitarios.

La campaña contempló distintas modalidades de acceso. Los afiliados incluidos dentro de los grupos prioritarios, como personas mayores de 60 años, pacientes crónicos y personas con patologías específicas, pudieron vacunarse con cobertura del 100% y sin necesidad de autorización previa en la mayoría de los casos.

En paralelo, el resto de los afiliados accedió al beneficio mediante el Plan Ambulatorio, con una cobertura del 50%, presentando únicamente receta médica en farmacias adheridas.

Del total de vacunados, 1.226 afiliados recibieron la dosis con cobertura total a través del plan de Autorizaciones Especiales, lo que implicó una inversión superior a los $81 millones. Otros 131 afiliados utilizaron el Plan Ambulatorio, con un gasto cercano a los $4,3 millones.

Desde la obra social destacaron que la vacunación antigripal permite disminuir complicaciones respiratorias graves, evitar internaciones y proteger especialmente a las personas más vulnerables frente a enfermedades estacionales.