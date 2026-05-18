Vigilancia en el Atlántico Sur: un avión con cámara patrullara el área, la alianza que firmaron Estados Unidos y Argentina

Acuerdan programa para la seguridad de la zona del Atlántico Sur, Foto: Gentileza @EmbajadaEEUUarg

Desde la Embajada de Estados Unidos en Argentina informaron el lanzamiento de Protecting Global Commons Program. Señalaron que el fin es fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur.

Según precisaron desde la cuenta de la sede consular, la asociación comienza con la entrega de una «cámara especializada a bordo de una aeronave dedicada a patrullar la zona marítima argentina».

Pograma de cinco años «para fortalecer la seguridad» del Atlántico Sur

Sumaron que es un programa que se expandirá durante los próximos cinco años con equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas.

En Argentina, el Atlántico sur incluye los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

En el mensaje indicaron que el Contraalmirante Carlos Sardiello de el Comando Sur de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos ( USNAVSO) y el Almirante Juan Carlos Romay de la Armada Argentina firmaron la Carta de Intención que «da inicio a esta alianza estratégica de cinco años para defender los bienes comunes globales y fortalecer la seguridad regional».

«Más fuertes juntos. Más seguros juntos», señalaron.

Ejercicios navales combinados durante abril

El 30 de abril, el presidente Javier Milei participó de una actividad conjunta organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Argentina a bordo del portaaviones USS Nimitz, ubicado al sur de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026.

Autorizado a través del Decreto 264/2026, publicado el 17 de abril pasado en el Boletín Oficial, el ejercicio combinado Passex se desarrolló en la última semana del mes. Se incluyó maniobras tácticas de alta complejidad coordinativa entre las fuerzas de ambos países.

La actividad incluyó una demostración aérea de aviones F/A-18 Hornet y helicópteros MH-60 Seahawk.