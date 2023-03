Cómo será el debate entre los candidatos a intendente de Cipolletti

Este martes, el director general de Comunicación Institucional del gobierno de Cipolletti, Daniel Salazar detalló cómo se desarrollará el debate entre los candidatos por la intendencia de Cipolletti. Adelantó que serán cinco los temas centrales.

El evento que se llevará a cabo el martes 4 de abril a las 19 en el Complejo Cultural Cipolletti estará dirigido por dos periodistas, Mario Favole y Graciela Berjolis.

Los temas que se debatirán serán: Desarrollo Económico; Desarrollo Humano, Cultura y Deporte; Modernización e Institucionalidad; Obras, infraestructura y Servicios Públicos; Desarrollo Territorial.

Además, Salazar aseguró que cada candidato podrá realizar un cierre final abierto con un tiempo establecido.

Cuando finalicen las exposiciones de los cinco puntos establecidos, cada candidato podrá realizar una única pregunta al candidato que elija.

El director de Comunicación detalló que cada candidato podrá tener un máximo de cinco asesores, con los que solo podrán acceder a hablar en las pausas entre cada uno de los ejes temáticos previstos.

Los candidatos a intendente solo podrán ser suplantados únicamente por los candidatos a presidente del Concejo Deliberante.

Confirmaron que luego del momento de las preguntas, todos los candidatos participantes tendrán un espacio de un minuto como cierre final de su exposición.

Este miércoles al mediodía, en el quinto piso del edificio municipal, se realizarán los sorteos para determinar la asignación del orden de aparición de los candidatos en las gráficas, asignación de orden en el ingreso y disposición física dentro del escenario, orden de exposiciones de cada candidato en cada una de las secciones del debate y asignación del rol del candidato en el cuadro de preguntas entre candidatos por cada sección.

Por otra parte, se decidirá el tiempo con el que contará cada candidato para cada exposición.

Este lunes se llevó a cabo una reunión en la que participaron las autoridades del gobierno de Cipolletti junto con los representantes de los partidos políticos inscritos para la elección de autoridades municipales.

Participaron del encuentro Juntos Somos Río Negro, Sebastián Caldiero, en su carácter de apoderado; por Cambia Río Negro, la candidata Valeria Lo Cacciato y la candidata a Presidenta del Concejo, Ana María Angélica Napoli; María Delia Lomazzi, candidata a Contralor; por Vamos Con Todo, Antonio Barahona; por Unidad Para la Victoria el apoderado, José Luis Martinez; por el Frente Somos Unidad Popular y Social, Horacio Almandoz, candidato a Presidente del Concejo Deliberante, Juan Francisco Acevedo.

Confirmaron que no estuvieron presentes representantes por los partidos Primero Río Negro y Frente de Izquierda.

«Los presentes acordaron de manera unánime no sancionar con lo previsto en el Art. 17 in fine de la Ordenanza a los candidatos de los partidos que no se presentaron el día de la fecha, permitiendo que los ausentes podrán presentarse al día del sorteo fijado en el punto anterior», describieron desde la dirección de comunicación.

Según la ordenanza 475/22, el debate no estará abierto a todo público y la prensa no podrá realizar preguntas. Solo podrán transmitir el debate entre los candidatos a través de sus medios.