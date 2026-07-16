¿Lesión o estrategia?: Lamine Yamal no se entrenó en España y se lo vio con un vendaje

A tres días de la final del Mundial 2026, Lamine Yamal no se entrenó en España por una molestia física y encendió las alarmas de cara al partido por el título contra la Selección Argentina.

El crack del Barcelona usó un vendaje en el muslo izquierdo y no participó de la práctica de la Roja que retomó los entrenamientos hoy después de ganar la semifinal ante Francia el último martes.

El jugador de 19 años quedó dolorido por el golpe con Lucas Digne en la jugada del penal que derivó en el 1-0 de España. Pudo continuar en cancha pero sintió la molestia cuando se le enfrió la zona.

¿ALARMAS ENCENDIDAS EN ESPAÑA? Lamine Yamal no se entrenó junto al resto del plantel y se lo vio con un vendaje en su pierna izquierda.



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De todas maneras, en la selección europea son optimistas y solo se trataría de una medida de precaución para que el futbolista llegue en óptimas condiciones a la final del domingo.

Para muchos, la imagen del vendaje se trataría de una maniobra de distracción para despitar sobre el estado físico de Yamal. Es difícil creer que se lo puede perder.

En la misma situación estuvo Pedro Porro, una de las figuras de la Roja en el Mundial. El lateral derecho, autor del 2-0 ante Francia, arrastra una fatiga muscular pero también llegaría sin problemas al duelo con Argentina.