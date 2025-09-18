Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia el veto de Javier Milei al reparto de ATN
Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, la Cámara alta respaldó la iniciativa de los gobernadores para garantizar los recursos del Tesoro Nacional a las provincias.
El Senado de la Nación rechazó este jueves el veto presidencial de Javier Milei a la norma que regula el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una herramienta clave para que las provincias puedan cubrir emergencias y equilibrar sus finanzas. La sesión comenzó a las 11 y terminó con un contundente resultado: 59 votos afirmativos, 9 negativos y tres abstenciones.
El plan para distribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) contaba con el respaldo de los gobernadores y había logrado una amplia mayoría en el Senado, donde obtuvo 56 votos a favor y apenas uno en contra. Previamente, la Cámara de Diputados había aprobado la iniciativa el 21 de agosto con 143 votos positivos, 90 negativos y 12 abstenciones. Sin embargo, la semana pasada, el presidente Milei decidió vetarla, generando tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso.
Cómo votaron los senadores de Neuquén:
- Lucila Crexell (Juntos por el Cambio): a favor
- Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana): a favor
- Silvia Sapag (Unidad Ciudadana): a favor
Cómo votaron los senadores de Río Negro:
- Claudio Martín Doñate (Unidad Ciudadana): a favor
- Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana): a favor
- Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro): a favor
Cómo votaron los senadores de Chubut:
- Andrea Marcela Cristina (PRO): a favor
- Carlos Alberto Linares (Unidad Ciudadana): a favor
- Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut): a favor
Cómo votaron los senadores de Santa Cruz:
- José María Carambia (Por Santa Cruz): a favor
- Natalia Elena Gadano (Por Santa Cruz): a favor
- Alicia Kirchner (Unidad Ciudadana): a favor
Cómo votaron los senadores de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:
- Pablo Daniel Blanco (Unión Cívica Radical): a favor
- María Eugenía Duré (Unidad Ciudadana): a favor
- Cándida Cristina López (Unidad Ciudadana): a favor
El proyecto propone transformar la distribución de los ATN, que históricamente estaba solo en manos del Gobierno central, a un esquema de reparto automático.
