Manuel Adorni apuntó contra los diputados por el rechazo a los vetos y destacó las proyecciones sobre producción de gas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó que “es un horror lo que han votado en el día de ayer” los diputados nacionales, en referencia al rechazo de los vetos de las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Además habló de las proyecciones del país en la producción de petróleo y gas.

Manuel Adorni sobre los rechazos a los vetos y la marcha

En la misma línea, sostuvo que el Congreso Nacional “respondió con demagogia” porque parece “no importa el esfuerzo que hizo la gente” para “sostener” el equilibrio fiscal y “una Argentina con futuro”.

“Quedó expuesto el interés de la casta (…) la obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza, y que destruye la inflación mes a mes. El monto anual del financiamiento universitario es de 1.9 billones de pesos y pensemos que, si queremos financiarlo con otras partidas, deberíamos suspender, por ejemplo, el presupuesto total del Poder Legislativo por cuatro meses”, indicó.

Entre otros ejemplos, agregó que “habría que despedir 66.550 empleados públicos”, “suspender por todos los planes sociales por tres meses” o las subvenciones a los servicios energéticos, entre otras medidas.

Además, remarcó que, en la Marcha Federal Universitaria que se llevó adelante en el día de ayer, “se alinearon todos los enemigos del progreso”, entre los que nombró a la CGT, la CTA, ATE, el gobernador Axel Kicillof, los partidos de izquierda, abanderados de Palestina y “kirchnerista disfrazados de otros partidos políticos”.

Manuel Adorni sobre la producción de petróleo y gas

En otro tramo de la conferencia, Adorni dijo que proyecta tener una producción de petróleo de 46.000 millones de metros cúbicos para 2025 y que la producción de gas que se estima de 53.4 miles de millones de metros cúbicos «podría ser la más alta de la historia”.

Sostuvo que es el resultado de un país que «aprovecha sus recursos y genera las condiciones para que el sector privado invierta». Marcó que solo en los proyectos RIGI, que lidera YPF y el grupo, se invertirán 10.080 millones de dólares en Vaca Muerta en los próximos dos años”.

Sostuvo que mientras «la balanza comercial energética fue negativa en su primer semestre desde 2011 a 2023, hoy es superavitaria por 3761 millones de dólares; la más alta del siglo y la mayor de los últimos 35 años”.

Las críticas de Javier Milei a los diputados

A través de su cuenta de X, el presidente Javier Milei se refirió a la sesión de ayer en Diputados. «En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los «antikukas» que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos», dijo.

En la misma línea, remató: “Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.

Noticias Argentinas