Comunidad, el partido de Rolando Figueroa, renovó autoridades: los nombres de la flamante conducción

Comunidad, el partido con el cual Rolando Figueroa compitió como candidato a gobernador de Neuquén, renovó sus autoridades. El acto de asunción se realizó con un acto el viernes pasado en la ciudad de Plottier.

La cita contó con la presencia del mandatario provincial y de la vigente presidenta del espacio, Julieta Corroza, quien seguirá ocupando ese cargo de acuerdo a lo que se informó en un comunicado al que tuvo acceso Diario RÍO NEGRO.

Comunidad y el vínculo con el gobierno de Rolando Figueroa

Durante el encuentro, se le dio inicio de mandato a las nuevas autoridades partidarias para el periodo 2026-2029 y se designaron integrantes para los tribunales de Disciplina y Cuentas.

Además del acto de asunción, la reunión también abordó la cuestión política y se destacó el compromiso del partido con la actual gestión de gobierno y sus objetivos en materia de administración de los recursos del Estado.

Puntualmente, se resaltó la implementación de un «modelo neuquino», con la finalidad de materializar «un antes y después en la provincia».

Se mencionaron, en línea con lo anterior, algunas políticas consideradas «hitos» por parte del partido, que forma parte del frente Neuquinizate. Entre las medidas valoradas, mencionaron las becas Gregorio Álvarez, la eliminación de las jubilaciones de privilegio, la reducción de la planta política y el desarrollo de obra pública en rutas y escuelas, por ejemplo.

Las nuevas autoridades de Comunidad, una por una

Con la nueva conducción en funciones, el partido tendrá como presidenta a Julieta Corroza y a Camila Figueroa Vinassa como vicepresidenta. Por su parte, Juan Cristóbal Bugatti será tesorero, Pedro José Jara Martínez secretario general, Valeria Noemí Blasco secretaria de Prensa y Difusión, y Carlos Francisco Paludi Páez tesorero suplente.

El encuentro también confirmó la integración del Congreso Partidario, que tendrá a Mariana Andrea Valdebenito como presidenta, Leandro Ousset como vicepresidente, Sara Virginia Méndez como secretaria de Actas y Matías Nicolás Martínez como secretario general.

Los vocales, en tanto, serán María Antonia Fuentes, Ramiro Francisco Guevara, Nadia Carolina de Lourdes Casal, Daniel Alejandro Illanes, Natalia Andrea Cocuzza y Lucas Martín Porro. Como suplentes estarán Paula Virginia Rodríguez, Fernando Andrés Cocuzza, Paloma Quiroz, Exequiel Maximiliano Benítez y Agustina Ayelén Villarruel Blasco.