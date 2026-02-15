La Neuquinidad y las dos reformas

Dos leyes clave para el presidente Javier Milei salieron esta semana desde ambas cámaras del Congreso con el voto a favor de las representantes de La Neuquinidad, la alianza de Rolando Figueroa.

Los libertarios anotaron al espacio del gobernador en el lote de provincias aliadas porque aportó el aval de sus dos bancas al desafío de las sesiones extraordinarias de este mes: la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

Julieta Corroza en el Senado y Karina Maureira en la Cámara de Diputados dieron discursos con algún nivel de crítica hacia ambos proyectos, pero la fórmula fue similar a la ya aplicada en el debate del Presupuesto 2026: apoyo en general para habilitar la sanción, rechazo o abstención en algunos aspectos del trámite en particular para marcar diferencias.

La llamada por el oficialismo ley de Modernización Laboral fue la que más tensiones generó al interior de la propia alianza. Hubo sectores aliados de La Neuquinidad como la que agrupa a los peronistas “rolistas” o los alineados a sindicatos que marcharon el miércoles para pedir su rechazo. De los gremios fuertes como Petroleros Privados o la Uocra, que tuvieron su cuota de consideración en el voto de Corroza, no se conocieron pronunciamientos todavía.

Hay, sí, un impacto material en la sociedad más allá de las disquisiciones políticas porque es una ley que reconfigurará las relaciones laborales de un sector de la población neuquina, pero dejará a otro “protegido”. “Hemos sancionado por ley convenios colectivos de trabajo modernos por sector, que de ninguna manera sufrirán modificaciones”, sostuvo Figueroa.

Si las condiciones jubilatorias ya oficiaban de parteaguas entre los estatales provinciales y los trabajadores del sector privado que acceden a la caja de Anses, la reforma laboral ahora también marcará severas diferencias entre uno y otro sector durante su vida activa.

En el caso de que la ley obtenga su sanción definitiva en Diputados, los empleados en relación de dependencia, por ejemplo, tendrán derecho a percibir solo entre el 50% y el 75% de su salario en caso de enfermedad o accidente.

Los convenios del sector estatal de Neuquén, en cambio, habilitan la percepción íntegra de haberes por hasta dos años, con posibilidad de uno de prórroga, en caso de tratamientos de salud de larga duración. Y por hasta 45 días cuando son afecciones comunes o accidentes fuera del trabajo.

Según los datos oficiales del SIPA que se conocieron esta semana, el sector alcanzado por la reforma que tiene media sanción en el Congreso abarcará a más de 148.000 trabajadores registrados en Neuquén, cifra que duplica a la de agentes públicos.

Puede empezar a aparecer, entonces, una mayor atracción a un empleo en el Estado, por sus condiciones, o uno en el petróleo, por sus salarios. Todo un desafío para la provincia que más creció en la última década, que está a las puertas de una expansión económica aún más extraordinaria pero cuyo derrame no implica, automáticamente, que los beneficios recibidos sean iguales para todos.

A Rolando Figueroa y sus representantes todavía le quedan otras votaciones poco amigables en el Congreso que coincidirán, además, con el año clave para posicionarse camino a la reelección del 2027.

Pese a que ya se iniciaron las conversaciones políticas, la línea es que la plataforma de campaña, el año que viene, tiene que ser un carrete de obras inauguradas y muchas más en ejecución.

Es la principal apuesta de Figueroa para diferenciarse de las administraciones anteriores y para superar su propia marca del 2023: si el horizonte es consolidar un liderazgo a lo Felipe Sapag, no puede reelegir como el gobernador del 35%.