Con fuertes cruces, Diputados comenzó a discutir la reforma de la Ley de DNU

La UCR y PRO se corrieron del apoyo brindado en el Senado y cuestionaron el momento político elegido para la discusión.

La reforma de la Ley de DNU ya se debate en la Cámara de Diputados. La normativa, que busca limitar el poder de los decretos del presidente y reforzar el control del Congreso, obtuvo el rechazo de la UCR y el PRO.



La discusión de la iniciativa, aprobada en la Cámara alta el pasado 4 de septiembre, comenzó con fuertes cruces en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados. Los bloques empezaron a mostrar sus cartas con miras a la firma del dictamen, prevista para el 30 de septiembre.

La ley vigente dota a los DNU de menores exigencias que una ley: para que quede firme un decreto, basta con el aval de una sola Cámara, mientras que para rechazarlo se requiere el voto negativo de ambas. Lo que busca la oposición es invertir la ecuación (aprobación por las dos Cámaras y anulación de una sola), y establecer un plazo de 90 días fatales para el tratamiento de los decretos.

Unión por la Patria, los radicales críticos de Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda exigieron avanzar con la reforma, aunque hay matices respecto de la media sanción del Senado. La UCR y el PRO se diferenciaron del apoyo mayoritario brindado en el Senado y cuestionaron la oportunidad política del debate, al advertir que la oposición busca aprovechar la debilidad parlamentaria de Milei.

De Loredo marcó presencia en el debate. Aunque no formaba parte del plenario ni tampoco suele intervenir en las comisiones, el diputado apareció en la Sala 1 del Anexo para sellar su rechazo. Aunque compartió las críticas a la ley vigente, denunció que la jugada de la oposición tiene “aspectos desestabilizadores”.

El cordobés consideró que “es preferible una norma imperfecta aplicada universalmente que una norma perfecta y legal aplicada selectivamente”. Y reforzó: “Aplicar un estándar de exigencia de una forma tan selectiva a un espacio político que carece de fortaleza política es una postura antijurídica”.

La UCR evalúa firmar un dictamen más amigable para el Gobierno donde, por lo menos, no haya ningún plazo para el tratamiento de los DNU. Esta postura marca distancia respecto del apoyo mayoritario que brindó la UCR en la Cámara alta. Desde el kirchnerismo, Germán Martínez chicaneó: “¿Todos los senadores radicales que votaron la media sanción del Senado son golpistas?”.

Mónica Litza fue tajante con los DNU firmados por Javier Milei

“A este gobierno no le gustan los consensos, prefiere hacerle un by pass al Congreso y gobernar mediante DNU y vetos. Debemos hacer todo lo posible para lograr la modificación de este instrumento mal usado por el Gobierno nacional y seguir en línea con la media sanción del Senado”, sostuvo la massista Mónica Litza, que llevó la voz cantante en Unión por la Patria.

La reforma de la Ley de DNU abrió un áspero debate en Diputados. Foto: Gentileza Presidencia.

Litza buscó marcar un contraste con Javier Milei y sostuvo que “Cristina fue la presidenta que menos usó esta herramienta en todo el periodo de vigencia de los DNU”. En ese sentido, consideró que “a casi veinte años de la sanción de la Ley 26.122, vemos que lo que debía ser una excepción y un control del presidencialismo se ha convertido en la regla, sobre todo para este gobierno”.

La respuesta del PRO sobre los DNU de Alberto Fernández durante la pandemia

El PRO se pronunció en contrario. “Alberto Fernández dictó 178 DNU, nos encerró ocho meses con esos decretos (durante la pandemia del Covid) y a nadie le importó mucho. Las intenciones que hoy se tienen, no se tuvieron en su momento respecto de una misma ley. Cuando la ley es utilizada solo con fines políticos, es lamentable”, advirtió Patricia Vásquez.

La legisladora señaló que “las leyes no son buenas o malas según nos sirvan a nuestras posturas políticas”, y habló de la “hipocresía” que significa “hablar de que les preocupa la inconstitucionalidad de esta ley o el uso abusivo de los DNU”. “La necesidad y la urgencia no tienen color político”, sintetizó.

Silvia Lospennato, presidenta de Peticiones, Poderes y Reglamento, le envió un mensaje a la interna del PRO y remarcó que el partido “viene sosteniendo que esta ley es inconstitucional desde el primer día, en 2006”. La radical Carla Carrizo (Democracia para Siempre) le salió al cruce: “Puede haber interpretaciones, pero no hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia al respecto”.

Por la izquierda, Christian Castillo enfatizó que “es una necesidad inmediata que no siga rigiendo esta ley inconstitucional”, y denunció que “Milei ha dado suficientes muestras de que gobierna en contra del pueblo, a veto limpio, a DNU limpio y a fuerza de compra de votos, como sucedió con Edgardo Kueider y la Ley Bases”.