En Bariloche, se duplicaron las solicitudes de trabajo respecto del año pasado

Con más de 2800 postulaciones en lo que va del 2026, la ciudad cuenta con una fuerte demanda de empleo. Desde la secretaría de Producción y Empleo de Bariloche lo relacionaron con las temporadas bajas más pronunciadas y la contracción del consumo en general. Para dar respuesta, ofrecen acompañamiento y soporte a quienes buscan trabajo dentro de la ciudad.

En septiembre, 267 personas se acercaron a la dirección de trabajo de Bariloche, un 30% más que en septiembre del 2025. A través del portal municipal de empleo, las personas pueden anotarse y cargar su currículum para aplicar en diferentes búsquedas, a las que pueden auto postularse o bien ser derivadas por los referentes de la Dirección de Trabajo.

«Este año los picos fueron enero y septiembre. Y también junio. Tiene que ver con que las temporadas altas son más cortas», detalló Eugenia Becerra, a cargo del área de Orientación Laboral de la Dirección de Trabajo de Bariloche, y señaló que «las empresas están viendo cómo achican costos, más que contratando».

La Expo Laboral se lleva a cabo el 22 y 23 de octubre en el Puerto San Carlos. Foto: Chino Leiva

En estos nueve meses del 2026, se postularon 2.817 personas a través de los servicios públicos de empleo, de los cuales «El registro de personas en búsqueda de empleo viene en aumento, en comparación con el año 2025», aseguraron desde la Dirección de Trabajo. Entre enero y septiembre del año pasado, eran 1.200 las personas que se habían registrado.

En este sentido, Becerra mencionó «el cierre de pymes» como uno de los limitantes en la generación de empleo. «Tenemos una cartera de más de 300 empresas con las que solemos articular. El 50% son pymes, con hasta ocho empleados, y sólo un 16% son empresas grandes», señaló la referente en orientación laboral. De esas más de 300 empresas, este año sólo 144 registraron pedidos de búsqueda de personal.

El 83% tiene menos de 45 años

Según los datos la Dirección municipal de Trabajo, el segmento en plena edad productiva -hombres y mujeres de entre 30 y 44 años- es el que mayor presencia ha tenido, junto con los jóvenes de hasta 24 años, que representan el 24% de las postulaciones. «Históricamente, la población que más se acercaba eran los jóvenes, por eso nos ha llamado la atención que este año sea la población de entre 30 y 40 años. Habla de la falta de trabajo generalizada que hay en el país», analizó Becerra.

El programa de entrenamientos laborales, pensado para ese segmento de jóvenes que buscan su primer empleo, consiste en contrataciones de menos horas, remuneradas pero formativas, para insertarse en el mundo laboral. Actualmente hay vigentes tres búsquedas dentro del marco de este programa, aunque hay más de 600 jóvenes registrados en el portal.

En relación al tiempo de búsqueda, el 71% de las personas que se registraron en el portal de empleo lleva seis meses buscando trabajo. De ellos, el 44% lleva menos de 3 meses, mientras que un 17% atraviesa búsquedas de más de un año.

La Expo Laboral se lleva a cabo en el Puerto San Carlos. Foto: Chino Leiva

«Tratamos de fortalecer las herramientas de búsqueda, las habilidades técnicas o blandas, con el objetivo de mejorar las herramientas para la empleabilidad de esa persona», explicó la referente de la Dirección de Trabajo y remarcó que las personas con desempleo de larga data suelen ser «mujeres, de más de 30 años, que han ocupado su vida en tareas de cuidado o crianza, o han tenido tareas de cuidado remuneradas, y no han accedido nunca al trabajo formal».

Expo Laboral

El próximo 22 y 23 de octubre, en el Puerto San Carlos, se va a llevar a cabo la quinta Expo Laboral en Bariloche, donde empresas con búsquedas activas abren sus propuestas al mercado laboral. Es de entrada gratuita, y van a participar 40 empresas de la ciudad.

«Se puede hablar directo con el reclutador de cada empresa, despejar dudas sobre los trabajos o los requisitos de ingreso», detalló Becerra, y remarcó que «es una de las acciones que pensamos para achicar la brecha» entre quienes buscan trabajo y las vacantes que hay disponibles.

Según la información de la Secretaría, entre enero y septiembre de este año se abrieron 269 vacantes laborales, para las cuales la Dirección de Trabajo derivó 5.973 currículums. Hotelería y comercio minorista y mayorista -supermercados, atención al público en general- fueron los rubros que mayor cantidad de puestos laborales solicitaron.

«Otra de las acciones principales es el servicio de orientación laboral, donde acompañamos con tutores a las personas, para construir un proyecto formativo ocupacional», agregó Becerra.

Durante la exposición, también habrá charlas sobre habilidades y herramientas para la empleabilidad, derecho laboral, uso de IA, entre otras, y presencia de 14 instituciones de formación profesional y educación superior.