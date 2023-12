Con la incorporación de Petri al gabinete, cómo será el vinculo entre Milei y Villarruel

El presidente electo Javier Milei terminó ayer de completar todos los casilleros del gabinete de ministros que lo secundará en la gestión desde el próximo domingo, cuando empiece formalmente el gobierno de La Libertad Avanza. La última designación de Milei fue la del radical Luis Petri.

“Petri será el ministro de Defensa a partir del próximo 10 de diciembre”, informó temprano el comunicado de la oficina de prensa del presidente electo. También se consignó un dato político: “la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al gobierno de La Libertad Avanza”.

La referencia es a Patricia Bullrich, excompañera de fórmula de Petri, confirmada como ministra de Seguridad el viernes pasado. La incorporación de los dos dirigentes al staff presidencial, dicen en LLA, no implicó un acuerdo con el macrismo y el radicalismo, sino que respondió al convencimiento personal de los futuros funcionarios.

Petri agradeció la “oportunidad” y la “confianza” que le da Milei. Prometió “trabajar en un cambio que permita volver a poner en valor el rol de nuestras las Fuerzas Armadas”, a las que calificó de “orgullo de nuestro país”. “Vamos a honrar su finalidad esencial, que garantice la soberanía e independencia de la Nación, su integridad territorial; que proteja la vida, la libertad y contribuya al desarrollo de la Patria”, definió Petri.

El binomio que salió tercero en las elecciones generales del 22 de octubre estuvo por la mañana en el Hotel Libertador con Milei, y después los tres participaron de la reunión del eventual gabinete. Allí estuvieron el designado jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el futuro ministro de Economía, Luis Caputo; la canciller, Diana Mondino; Guillermo Ferraro (Infraestructura) y Karina Milei, a quien se sindica como próximo Secretaria General de la Presidencia.

No estuvieron pero ya fueron confirmados Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Guillermo Francos (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano). No se descarta que de esta aérea se desprenda Salud, para que siga siendo un ministerio. También fue confirmado Osvaldo Giordano, el exfuncionario de Juan Schiaretti, al frente de la Anses, un organismo de magnitud ministerial.

El fin de semana se anunció que el riojano Martín Menem asumirá la presidencia del Cámara de Diputados y el formoseño Francisco Paoltroni será el presidente provisional del Senado.

Bullrich y Petri llegan al gabinete por impulso propio y no por un acuerdo político entre Milei y Mauricio Macri.

La confirmación de los ministerios de Seguridad y Defensa para Bullrich y Petri decididos por Milei (en acuerdo con su hermana, Francos y Posse, el círculo íntimo junto a Santiago Caputo, sin cargo aún) plantea interrogantes sobre cómo continuará el vínculo entre el presidente electo y su vice. Victoria Villarruel alguna vez expresó su deseo de coordinar las áreas de Seguridad y de Defensa y ahora deberá concentrarse en las funciones específicas de la vicepresidencia.



La influencia de la futura vicepresidenta, Victoria Villarruel, que se enfrentó con Petri en la campaña, quedó reducida a su labor en el Senado.

Victoria Villarruel y Luis Petri: los fuertes cruces en el pasado

La vicepresidenta electa y el futuro ministro de Defensa protagonizaron intensos cruces en el pasado, especialmente en el debate vicepresidencial, cuando ambos eran rivales, en el que Petri la tildó de «ñoqui» por su labor como diputada y tras acusarla de «no presentar proyectos».

«¿Qué ha hecho en estos 20 meses como legisladora nacional? ¿Ha hecho algún proyecto en Seguridad? Le ahorro la pregunta porque la respuesta es cero», afirmó el entonces candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC) a su rival de LLA, además de calificarla de «caradura» y «mentirosa». «En mi barrio a los que no presentan proyectos le dicen ñoquis y eso sos vos, después de 20 meses de no haber presentado un solo proyecto de Seguridad», agregó.

Villarruel respondió que estaba mintiendo y acusó al espacio de Juntos por el Cambio de no darles lugar en ninguna comisión, «igual que el kirchnerismo». «Los proyectos están en la página del Congreso. Si vos no los leíste Luis, no es mi problema, pero no digas gansadas. La verdad que te tenía en otra dimensión, pero si vos te querés igualar a la locura galopante que tienen algunos, no hay drama», añadió.

Luego el cruce se trasladó a las redes sociales cuando Villarruel criticó los dichos de la excandidata Patricia Bullrich y ahora futura ministra sobre grabar conversaciones de los presos con sus abogados: «Patricia, ésto es ilegal. No se puede hacer. Lo que sí vamos a hacer es limitar la comunicación y eso significa que no puede haber celulares en las cárceles. Debe haber teléfono público pero de ninguna forma se puede hacer lo que proponés porque es ilegal».

Petri entonces salió a repudiar sus dichos y le recomendó que se haga asesorar. «Ya están prohibidos los celulares y es obligatorio colocar inhibidores de señal en las cárceles. Es una ley de mi autoría que se aprobó en el 2017», agregó el exdiputado mendocino.

Villarruel no se quedó en silencio y respondió. Calificó de «preocupante» el hecho de que «los candidatos a presidente y vice de JxC no sepan distinguir una ley nacional de la Constitución Nacional». «Intervenir la comunicación entre un preso y su abogado rompe con las garantías del debido proceso reconocidas por la Constitución. Hasta un alumno de 1er año de Derecho sabe eso. Y además de que no se puede, implicaría la reforma de la Constitución. Repasen un poco de derecho constitucional«, manifestó.

Luego de este cruce, Villarruel bloqueó en X a Petri y fue el mendocino el que así lo contó en la red social. «La demócrata Villarruel, incapaz de responder, me bloqueó de facto», aseguró.