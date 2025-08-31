Con la mente en las elecciones de octubre 2025, La Libertad Avanza prepara actividades con Javier Milei al frente

Las elecciones de octubre están cada vez más cerca y los distintos partidos se preparan con su mejor campaña para poder juntar votos. En este sentido La Libertad Avanza anticipó una serie de actividades sectorizadas en la provincia de Buenos Aires que tendrán como principal figura al presidente Javier Milei.

La estrategia de campaña es que el presidente logre un acercamiento con con cada sector representativo de la provincia para reforzar el peso del sello. Según la información a la que pudo acceder Noticias Argentinas, la mesa de coordinación nacional debate la posibilidad de concretar un encuentro este mes y de realizar una serie de actividades sectorizadas en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires.

Si bien aseguran que los números de los comicios del 7 de septiembre parecen ubicar a La Libertad Avanza entre «cinco y ocho puntos» por debajo de Fuerza Patria, la intención de los libertarios es lograr mayor fidelidad.

El recorrido que planean como campaña La Libertad Avanza

Los equipos de campaña estudian la posibilidad de que el mandatario protagonice una reunión con empresarios, CEOs y dueños de Pymes en la Primera Sección. Sin embargo aún no hay fechas y lugares confirmados.

Desde Noticias Argentinas señalaron que se espera que el presidente intensifique el tópico económico y se muestre con el candidato bonaerense Diego Valenzuela, actual intendente de Tres de Febrero.

Por otra parte, para enfrentar al voto peronista en la Tercera Sección, la intención es que Javier Milei se reúna con la juventud local, uno de los sectores que le permitió ganar la elección presidencial de 2023.

En la cuarta Sección, el mandatario intentará alinear al «interior productivo» con una convocatoria que alcanza al sector agroganadero. El intercambio que incluirá a productores rurales, tendrá lugar tras la decisión de eliminar las retenciones para distintos productos de la industria.

En tanto la Quinta Sección configura una porción bonaerense favorable para La Libertad Avanza. Para esta visita Javier Milei se mostrará escoltado por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

En último lugar, el equipo libertario tiene previsto viajar a Bahía Blanca que sería la Sexta Sección donde planifican una reunión con el sector energético y para la Octava, podría hacer lo propio con profesionales de la Ciudad de la Plata. En esta última actividad se espera la presencia del hermano de Manuel Adorni, quien competirá como cabeza de lista de la sección.

Con información de Noticias Argentinas