Rolando Figueroa y la universidad: Martín Regueiro se suma a la campaña, pero aún no piensa en ser candidato

En el gabinete de Rolando Figueroa hay un ministro muy cercano a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) aunque, por ahora, no da señales de ser quien encabece la cruzada del oficialismo provincial para hacer pie en el rectorado en 2026.

Martín Regueiro, actual ministro de Salud, es también vicedecano de la facultad de Ciencias Médicas y reconoce que tiene en su haber “más tiempo de docente universitario que de médico”.

“Me encanta y me apasiona la política universitaria. Me parece que los cambios los tenemos que lograr desde ahí. Voy a trabajar para que la universidad sea abierta, inclusiva y que nos permita articular Estados provincial, municipal y la universidad, más que nada en un momento donde la universidad está siendo desfinanciada”, dijo en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Las declaraciones de Regueiro van en línea con lo que ya anticipó Figueroa, quien pidió que la universidad esté más conectada con las problemáticas de las provincias.

“Tengo más tiempo de docente universitario que de médico. Creo que tenemos que repensar la universidad: más abierta, dinámica y rápida”, afirmó.

Sobre la consulta respecto de si podría ser el candidato del gobierno para disputar el rectorado el año que viene, indicó: “Hoy soy ministro de Salud, hoy no puedo pensar. Tengo cantidad de problemas para definir prioridades. Sin dudas, es que voy a acompañar las gestiones que haya y vamos a invertir porque muchas veces nos dan las respuestas que necesitamos”, dijo el ministro. “De los residentes que tenemos, el 25% son de la UNCo. No podemos pensar un Ejecutivo desvinculado de la universidad”, afirmó.

Regueiro dio como ejemplo que, en Cutral Co, se implementó la Tecnicatura en Farmacia al igual que en Junín de los Andes “porque va de la mano con la línea nuestra que es el desarrollo de laboratorios magistrales”.

“Nosotros vamos a producir medicamentos en la provincia. Estamos haciéndolo. Produjimos repelentes para el dengue y seguiremos con el cannabis medicinal y estamos avanzando en esa línea”, apuntó.