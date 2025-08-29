Difunden audios de Karina Milei: «Tenemos que estar unidos», dijo sin referirse a las presuntas coimas en Discapacidad

«Nosotros no podemos entrar en la pelea». Así comienzan los audios adjudicados a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, que se difundieron este jueves. El canal de streaming Carnaval anticipó que son los primeros de una serie que publicarán más adelante. Si bien en los archivos la funcionaria no hace referencia a las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), surgen en medio del escándalo y en un escenario de tensión social: este miércoles atacaron al presidente Javier Milei en Lomas de Zamora y este jueves evacuaron a Karina y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de la caravana en Corrientes.

«Nosotros no podemos entrar en la pelea, en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, gente», menciona la secretaria de la Presidencia. Los audios duran tan sólo unos segundos y carecen de contexto.

Luego se dificulta aún más su entendimiento, ya que Karina Milei comienza a titubear y agrega: «Acá no tienen que estar la 24 horas… Yo entro a las 8 y me voy a las 11 de la noche de la casa Rosada».

Los audios fueron difundidos en el canal de streaming Carnaval, el mismo sitio en el que se diseminaron los audios del extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Anticiparon que es sólo la «puntita» de una serie de archivos que darán a conocer.

Pese a que los audios se difundieron en medios del escándalo, a Karina Milei no se la escucha hacer referencia a las presuntas coimas en Andis.

Allanamientos en las sedes de ANDIS por las presuntas coimas en Discapacidad

Este viernes se realizan múltiples allanamientos en las sedes de la Andis y de la droguería Suizo Argentina. Los operativos se dan en el contexto de la investigación por presuntas coimas en Discapacidad. En la causa se sumaron medio centenar de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la agencia.

Uno de los procedimientos llevados a adelante por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en la calle Hipólito Irigoyen, en la zona del Congreso de la Nación. Infobae indicó que también hay un operativo similar en un edificio sobre la avenida Rivadavia.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, se recibieron medio centenar de audios atribuidos a su ex titular Diego Spagnuolo, quien ayer designó dos abogados para que lo defiendan en la causa.

Los audios se entregaron en un pendrive y fueron aportados por el periodista Mauro Federico, quien declaró como testigo ante el fiscal federal, Franco Picardi, para explicar que los recibió el 16 de agosto y difundió el primero de ellos varios días después, según informaron fuentes judiciales.

Qué dijo Javier Milei sobre las presuntas coimas en Discapacidad

Javier Milei habló este miércoles sobre las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Negó de manera categórica las acusaciones que lo vinculan con maniobras de corrupción.

«Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió», afirmó durante la caravana que encabezó en Lomas de Zamora, en plena campaña electoral rumbo al 7 de septiembre

El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado esta semana y aunque evitó nombrar a los involucrados, marcó posición sobre la veracidad de las denuncias.

En paralelo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó el episodio como una maniobra política sin sustento.

En ese contexto, Milei eligió confrontar públicamente por primera vez con Spagnuolo, en un intento por despejar las dudas que rodean al oficialismo en plena campaña.