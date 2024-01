«Con o sin Ley Ómnibus, el ajuste va a ser tremendo», pronosticó Pablo Todero

El Poder Ejecutivo retrocedió y retiró el paquete fiscal de la Ley Ómnibus para entablar acuerdos con los legisladores «dialoguistas». Así, todo parece indicar que este martes se tratará el proyecto en el recinto. Sin embargo, para el diputado nacional por Neuquén, Pablo Todero, las conciliaciones alcanzadas no están garantizadas, ya que aún se contempla la delegación de facultades al presidente.

«Acá lo importante está en los primeros cuatro artículos, que es la delegación al Poder Ejecutivo, una delegación de facultades tan amplia que hace que todo esto que se estuvo hablando en este mes, al otro día, por decreto el presidente pueda dejarlo como estaba en un principio», remarco el integrante del bloque de Unión por la Patraia en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Ante los cuestionamientos de la diputada nacional por «Arriba Neuquén», Nadia Márquez, por las facultades otorgadas a Alberto Fernández cuando era presidente, Todero señaló: «Es mentira. Las materias estaban acotadas y el contexto era otro. Estábamos en pandemia, se había parado la actividad y el Estado mismo y el Congreso estuvo cuatro meses sin funcionar. Es totalmente distinta la situación».

Además recalcó que a Fernández «nunca se le delegó una materia prohibida». Explicó que Javier Milei pretende que «se le deleguen materias tributarias, prohibidas por Constitución», facultad que ningún presidente anterior solicitó. «No les importa, no les calienta pasar por encima de la Constitución, de todo el texto normativo de la historia argentina y tener las facultades de un monarca», enfatizó.

Para Todero, ese era el plan desde un principio. «Lo económico, nada cambia. Con ley, sin ley, con DNU, sin DNU, el ajuste va a ser tremendo y va a seguir siendo tremendo. De hecho, a las claras está que no les importa ni la parte económica, sino la delegación de facultades», aseveró.

Todero remarcó que nadie conocía el texto del dictamen

«La verdad que estamos bastante cansados de leer y releer versiones no oficiales que largan, por supuesto, desde La Libertad Avanza. Sí es cierto que hubo un despacho, en el cual firmaron diputados y diputadas, 34 de ellos en disidencia, que no sabían lo que decía. El despacho se firmó a las 12:30 de la noche, cuando aparecieron los seis o siete diputados que faltaban, que no habían estado en toda la comisión, en todo ese tiempo, aparecieron a las 12 y lo firmaron», relató el diputado nacional por Neuquén.

Y continuó: «nunca supimos de ese despacho hasta el otro día a las 4 de la tarde, donde varios de esos diputados que firmaron, públicamente, dijeron que no era eso lo que habían firmado. Luego fue lo del departamento y las modificaciones». Indicó que «ahora, hoy, ya está dando vueltas una nueva versión de lo que se puede llegar a tratar, sacando esos artículos que dijo Caputo a los medios».

De todas maneras, desde Unión por la Patria ya manifestaron su rechazo a la iniciativa. «Si tomamos todo el tiempo que estuvimos en las comisiones escuchando a las personas que fueron y todo el tiempo que estuvimos de debate, que fueron tres días, en un 85% todos estaban en contra de la ley. No nos tomamos ni 15 minutos por artículo (600 en total). Ese es el análisis que tiene esta Ley Ómnibus, ínfimo, muy por arriba», remarcó Todero.

