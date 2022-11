Con tres votos en contra, se aprobó el boleto estudiantil gratuito en Neuquén

La Legislatura de Neuquén aprobó hoy la ley que crea el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito para ser utilizado en el servicio de transporte de pasajeros de toda la provincia. Hasta ahora los municipios financiaban la gratuidad del boleto urbano, como sucede hoy en las ciudades de Neuquén, Zapala o Plottier.

De ahora en más estudiantes de toda la provincia y de todos los niveles -inicial, primario, secundario, terciario y universitario- accederán al boleto gratuito. La ley comenzará a regir a partir de 2023.

El proyecto fue impulsado por el vicegobernador, Marcos Koopmann (MPN), y no obtuvo apoyo unánime. Tres de los cuatro integrantes del bloque de Juntos por el Cambio votaron en contra: Leticia Esteves, Luis Aquín y Ayelén Quiroga.

“Lo primero que desconocemos de esta ley es su costo fiscal”, remarcó Esteves. “Los proyectos que nosotros sancionamos acá y el boleto no es gratis. No le genera un costo a las personas que lo necesiten, pero no es gratis, porque la plata y los recursos de los neuquinos no se generan por generación espontánea”, agregó.

También cuestionó que su alcance sea universal, ya que planteó debería estar focalizado al estudiantado que más lo necesita, y no por ejemplo a un alumno de una escuela privada que vive en un barrio cerrado.

El único integrante de su bloque que acompañó el proyecto fue el radical César Gass. “Milito en un partido que nace con la reforma universitaria, que nace con las conquistas que van ganando los estudiantes a través de la educación pública y por eso acompañé a Pechi (Quiroga) cuando pedía el boleto estudiantil”, aseguró.

Hay detalles que quedarán para el decreto reglamentario, por ejemplo las distancias que se cubrirán. En principio la matrícula total de todos los niveles, excepto el universitario, ronda los 200.000 estudiantes. Los requisitos para acceder serán: contar con certificado de alumno o alumna regular, asistir a clases bajo la modalidad presencial y tener domicilio real en la provincia.

Alcanza no solo a los establecimientos que están bajo la órbita del Consejo Provincial de Educación (CPE), sino también la Universidad Nacional del Comahue, y la Universidad Tecnológica Nacional, la Escuela Provincial de Bellas Artes, Centros de Educación Física u establecimientos públicos de formación artística, deportiva y de oficio.

El gasto

La ley establece que el gasto presupuestario que demande la implementación deberá determinarse en el presupuesto general de cada año.

La legisladora Liliana Murisi (MPN) dedicó su intervención a la estimación aproximada del costo en función de las partidas que ya se asignan. Remarcó que del total de egresados y egresadas de nivel medio, un cuarto requirió posteriormente el beneficio vigente del boleto estudiantil para el nivel superior. “Se emiten por mes 17.000 boletos, esto implica un costo para la provincia de 5,5 millones de pesos, fue el dato obtenido al mes de octubre”, remarcó.

Manifestó que el CPE ateniendo los niveles inicial, primario y medio de toda la provincia garantiza el transporte a 11.500 estudiantes, con un costo de 2.000 pesos por cada uno.

La diputada del Frente de Todos, Soledad Martínez, acompañó el proyectoy subrayó: “tiene mucho olor a campaña”. El palito fue para Koopmann, candidato a gobernador del partido provincial.