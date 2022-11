Mansilla propuso a Lator para el Consejo de la Magistratura de Neuquén, pero no le avisó

La Legislatura de Neuquén tiene que definir quienes serán sus cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura para el período 2023-2027. El diputado del Frente de Todos (FDT), Mariano Mansilla, cantó «pri». Se adelantó a nominar al exintendente de Chos Malal y profesor de historia, Carlos Lator.

El Consejo es el organismo que selecciona a quienes integran el poder Judicial de la provincia: jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores. Tiene siete integrantes. La próxima semana los abogados y abogadas votarán a sus dos representantes. El Tribunal Superior de Justicia define en diciembre quien será el vocal o la vocal que ocupe la presidencia.

En el caso de la Legislatura hay tres bloques con representación en el Consejo: el MPN, con dos lugares, el FDT y Juntos por el Cambio, con uno cada uno. La única exclusión es que no puede ser un legislador o legisladora en funciones. La definición la toma internamente cada bloque y se comunica.

La asunción de nuevas autoridades será en febrero de 2023.

«Yo ya formalicé la candidatura de él (por Lator) en la interna del bloque. Informé al bloque, hasta el momento no hay otro candidato, y algunos ya se han manifestado a favor», afirmó Mansilla, que se mostró confiado en conseguir el respaldo de los ocho integrantes de la bancada.

El bloque del FDT no es un espacio que se caracterice justamente por la unidad. De hecho el propio diputado trabaja para la candidatura a gobernador del emepenista Marcos Koopmann.

Mansilla defendió la postulación de Lator, que en 2011 no pudo retener la intendencia y fue derrotado por Rolando Figueroa.

«Es un tipo honesto, transparente», dijo el legislador sobre su nominado, «él puso al norte en la agenda política» y su designación podría «romper una tradición de acomodar figuras cercanas a los diputados, o el escándalo de que los mismos diputados renuncian y se presentan al Consejo». Esto ocurrió con Luis Sagaseta, Claudio Domínguez y Sergio Gallia.

Aclaró que presentó la propuesta sin conversarlo con el exintendente.

-¿A él le interesaría el cargo?

-Vos sabes que no lo llamé, porque lo conozco, entonces no lo llamé porque tenía temor que me dijera que no lo presente antes de que lo presente.

-¿Vos lo postulaste sin que él sepa?

-Claro, exactamente.

Mansilla señaló que Lator «es un militante y acá lo estamos invitando a una tarea militante, así que espero que acepte». Manifestó que a esta altura «le habrá llegado el rumor por las redes». Este diario quiso comunicarse con él, pero no fue posible

"Me gustaría"

En el caso del bloque del MPN aún no hay definiciones. Se corre el rumor de que el diputado Carlos Sánchez (UP-Frente Renovador) afín al oficialismo provincial podría ser uno de los elegidos. Para ello tendría que renunciar a la banca.

«Yo no tengo conocimiento, sí, obviamente, me gustaría», respondió ante la consulta.

En cuanto a Juntos por el Cambio el único nombre que resuena por ahora es el de Luis Alfredo Pusterla, actual consejero suplente de Marcelo Inaudi y hermano del juez procesal administrativo José Pusterla.