Con un DNU, Javier Milei reordena su Gabinete: firmó el traspaso de competencias entre ministerios

El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reordena las competencias ministeriales, oficializando así una nueva estructura para el Gobierno nacional. La medida, instrumentada a través de la Secretaría de Legal y Técnica, liderada por María Ibarzabal Murphy, fue publicada en el Boletín Oficial este jueves 20 de noviembre.

Esta restructuración, anticipada en Casa Rosada, implicó que áreas clave como Deportes y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) regresen al Ministerio del Interior. Los cambios fueron consensuados en reuniones entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quien consolida su influencia en el organigrama.

La redefinición incluye la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, actualmente a cargo de Daniel Scioli, que se estableció previamente en el Decreto 793/2025. La Secretaría de Turismo y Ambiente permanecerá bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, manteniendo a Scioli en su puesto, según informaron fuentes oficiales.

Qué dice el DNU de Javier Milei sobre los ministerios de Deportes y el RENAPER

En cuanto a Deportes, se convertirá en una subsecretaría dentro del Ministerio del Interior, dejando de formar parte de la secretaría de Turismo y Ambiente. Esta área se perfila como una herramienta de negociación para Santilli con las provincias, según trascendió desde el Ejecutivo. Diógenes de Urquiza Anchorena continuará al frente de esta dependencia, al menos hasta febrero.

Por otro lado, el RENAPER, que por un breve período había pasado al Ministerio de Seguridad Nacional, efectúa su retorno a la cartera de Interior. Esta decisión retrotrae una transferencia previa, devolviendo a Interior competencias históricamente bajo su responsabilidad, aunque no eximió a la ministra Patricia Bullrich de haber impreso su firma en los DNI durante su corta gestión.

Mientras tanto, la Dirección Nacional de Migraciones se mantiene bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, los Centros de Frontera volverán a ser responsabilidad del Ministerio del Interior, que aspira a controlar la gestión, infraestructura y coordinación de estos pasos en todo el país.

Entre los cambios consensuados, el ministro Santilli solicitó incorporar un área similar a Enlace Parlamentario para fortalecer la articulación con el Poder Legislativo desde su cartera. Paralelamente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, absorbió la Secretaría de Comunicación y Medios, que antes respondía a Presidencia, y las atribuciones de la Vocería Presidencial.

Adorni también mantendrá la competencia sobre los Medios Públicos, incluyendo APE S.A.U. (ex Télam), Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina.

En este marco, Santilli pidió sumar una propia área de comunicación para su cartera. Futuros movimientos en el gabinete se esperan por los compromisos legislativos de ministros como Patricia Bullrich y Luis Petri a partir del 10 de diciembre.