El Gobierno sumó a tres diputados radicales a sus filas y se acerca a la primera minoría en la Cámara baja

Tres diputados de los identificados como “radicales con peluca”, entre ellos el cordobés Luis Picat, dejaron el bloque y se pasaron a La Libertad Avanza. Los otros dos son Mariano Campero (Tucumán) y Federico Tournier (Corrientes). De esta forma, el bloque oficialista está a un paso de convertirse en la primera minoría sin contar a los legisladores aliados del PRO.

El jefe de la bancada de La Libertad Avanza les dio la bienvenida a los nuevos integrantes con un posteo en redes sociales.

“Junto a Martín Menem seguimos sumando leones para aprobar las leyes que Javier Milei necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”, señaló Bornoroni.

Dos semanas atrás, durante una entrevista a este medio, Picat ya había anticipado su intención de pasarse a las filas del oficialismo.

“Sumarnos a la Libertad Avanza sería algo lógico. Yo no tengo inconvenientes en pasarme”, dijo a modo de adelanto de lo que se concretó este miércoles.

Los tres legisladores habían conformado la bancada de Liga del Interior, cuando se fueron del bloque de la UCR, y tenían un interbloque con LLA.

De esta forma, el bloque oficialista tendrá 91 diputados y queda a solo cuatro de convertirse en la primera minoría, superando a Fuerza Patria que tendrá 96.

El trabajo que está realizando la Casa Rosada en pos de consolidar su posición parlamentaria antes de la asunción de los nuevos miembros en 10 de diciembre es clave porque define el reparto de cargos en la conformación de las nuevas comisiones.

Cabe recordar que hace pocos días había sumado a siete diputados del PRO que responden a Patricia Bullrich, con lo cual aumentó su representación en al menos una decena de miembros desde el 26 de octubre.

Pero la aspiración del oficialismo y seguir ganando voluntades y en lo inmediato los cañones apuntan a los cuatro diputados por Catamarca. En los últimos días, el gobernador de esa provincia, Raúl Jalil, se paseó con sigilo por diferentes despachos de Balcarce 50.

También existen diálogos con Gerardo Zamora, que conserva siete escaños. Si bien no se espera que se “pinten de violeta”, la intención sería que se aparten del bloque de Fuerza Patria y así debilitar más su posición parlamentaria.

En forma paralela, la fortaleza que va ganando el bloque libertario debilita al PRO dado que su apoyo se va licuando.

Qué pasó con la salida de Cúneo Libarona del Gobierno

En un nuevo capítulo de la interna en el Triángulo de Hierro, la salida del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se postergaría hasta los primeros meses de 2026.

El funcionario fue recibido este miércoles por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para un repaso de los temas de la cartera, según trascendió tras el encuentro.

Al mismo tiempo, se supo de un pedido para que Cúneo Libarona permanezca en el cargo algunos meses más, en medio de la puja explícita entre la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor, Santiago Caputo.

Cúneo Libarona quedó en el centro de la disputa y su salida y posterior reemplazo es un tema cruces internos desde hace meses en lo más íntimo de la administración mileista.

Su permanencia le suma puntos a Karina Milei, mientras que su desplazamiento facilitaría el ascenso del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, hombre ligado a Caputo.

La semana pasada fue justamente Amerio el representante del Poder Ejecutivo en la Conferencia de la UIA en la que se habló de la reforma laboral y los cambios que habrá en la legislación laboral.

No obstante, cabe apuntar que Cúneo Libarona fue sometido a una operación de rodilla, por lo cual gozó de algunos días de licencia.

El abogado había anunciado su salida pocos días antes de las elecciones del 26 de octubre y dos días después de que Gerardo Werthein renunció a la Cancillería.

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, dijo en ese momento.

“A lo mejor se apuró en anunciarlo”, dicen en tono jocoso en un despacho de peso de la Casa Rosada.