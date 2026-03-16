Weretilneck hizo un balance de Argentina Week: “Fue una gran decisión del Gobierno”

El gobernador Alberto Weretilneck está de regreso en Río Negro y desde Cipolletti realizó un balance de lo que ocurrió en el evento Argentina Week, en Nueva York, el que definió como “una gran decisión del Gobierno”.

Weretilneck tuvo cuatro días de una intensa agenda de reuniones, paneles y exposiciones con referentes de bancos, fondos de inversión, empresarios de distintos rubros y gobernadores que integraron la comitiva oficial del evento que impulsó el presidente Javier Milei.

“Por la calidad, la cantidad de empresarios, de gobernadores, de distintos líderes de nuestro país y lo que se percibió en Nueva York de la contraparte de Estados Unidos y otros países, ha sido muy importante, muy necesario, más allá de las cuestiones domésticas”, señaló el gobernador en una entrevista por el canal de streaming del medio porteño Infobae.

El gobernador dijo que en ese ámbito “pudimos demostrar que el rumbo económico de las provincias y el gobierno central, relacionado a la inserción internacional y a las inversiones, es uno solo” y remarcó que ese fue un aspecto importante, algo que días atrás en una entrevista con RÍO NEGRO calificó como “alianza estratégica”.

Weretilneck repasó los proyectos energéticos en curso en Río Negro con el avance de la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur y los dos desarrollos para la exportación de GNL desde la costa provincial y destacó que “para que haya inversión nacional e internacional había que tener previsibilidad, estabilidad política, seguridad jurídica y previsibilidad económica”.

Los ejes que mencionó el mandatario son parte de su premisa desde que Río Negro fue la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y remarcó que estos “proyectos estratégicos” hacen que se ponga al país “en la escala mundial”.

Weretilneck no escatimó en elogios a la situación actual vinculada a la proyección de inversiones sobre las cuáles se muestra “”un camino de previsibilidad y seriedad”, algo que para el rionegrino “es el gran mérito de la Argentina hoy”.

Distancia con Milei por sus críticas al empresariado

Capítulo aparte mereció la consulta por las críticas y personalización del presidente Milei hacia empresarios. Allí, el gobernador marcó distancia: “Más allá de las cuestiones puntuales que pudieran haber, en ese lugar y en cualquier lugar es innecesario”, opinó y señaló que “uno puede discutir conceptos, ideas, acciones, pero me parece que cuando entra en la personalización una y otra vez no hace bien”.

Dijo que «en todos los países del mundo» la dirigencia «cuida a sus empresarios» por ser quienes dinamizan la economía y el mercado laboral y se mostró sorprendido por la inclusión de esas críticas por parte del presidente en Nueva York.

Puntualmente el mandatario se refirió al conflicto con Techint como “muy raro” y remarcó que se trata de “negocios entre privados”.

El impacto del «Adorni gate»

También Weretilneck fue consultado por el impacto del llamado “Adorni gate” y dijo que en Nueva York no tuvo incidencia ese tema que generó tanta polémica en Argentina y remarcó que se cumplió con todo el cronograma y cada presentación que se realizó estuvo con salones colmados.