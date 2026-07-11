Javier Milei baja el tono con la Iglesia mientras espera la visita del papa León XIV

El presidente Javier Milei dejó de lado por ahora sus habituales cuestionamientos públicos a la Iglesia Católica y optó por mantener una relación institucional con sus autoridades. La decisión responde al escenario abierto por una posible visita del papa León XIV a la Argentina en los próximos meses.

Aunque el mandatario mantiene diferencias de fondo con distintos sectores del clero, en la Casa Rosada consideran que este no es el momento para profundizar el conflicto. Según informó Noticias Argentinas, el Presidente también pidió a referentes de La Libertad Avanza evitar nuevas confrontaciones públicas con la Iglesia.

La estrategia oficial para evitar un conflicto antes de la visita papal

En el Gobierno sostienen que Milei cuestiona la postura política de parte de la dirigencia eclesiástica y considera que algunos de sus referentes mantienen afinidad con el peronismo. También entiende que no se reconoce la reducción de la pobreza que exhibe su gestión a partir de las estadísticas oficiales.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió durante el Tedeum del 25 de mayo, cuando el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, cuestionó el «terrorismo de las redes sociales». La referencia fue interpretada en el oficialismo como un mensaje dirigido al estilo de comunicación del Presidente.

El Papa León XIV podría llegar a la Argentina antes de fin de año.

Consultado al día siguiente sobre esas declaraciones, Milei evitó responder con dureza. «No tengo nada de qué quejarme. Abre un diálogo y un debate, me parece súper valioso», afirmó el mandatario, en un tono distinto al que suele utilizar frente a las críticas.

En el Tedeum del 9 de julio, García Cuerva volvió a plantear cuestionamientos sobre la situación social. En su homilía llamó a «terminar con los agravios, las descalificaciones al otro y la mezquindad política», además de reclamar atención para «pobres, enfermos, discapacitados y de quienes claman pidiendo ayuda, porque nadie es descartable».

Los gestos del Gobierno hacia la Iglesia en medio de los preparativos para la llegada del Papa

Pese a esos planteos, Milei volvió a evitar una respuesta pública y mantuvo un trato cordial con las autoridades eclesiásticas durante los actos oficiales. En la Casa Rosada remarcan que el vínculo con la Iglesia atraviesa una etapa de carácter «cordial e institucional».

De acuerdo con Noticias Argentinas, el Presidente también instruyó a los dirigentes de La Libertad Avanza para que no respondieran a García Cuerva. La mayoría acató esa decisión, excepto la diputada Lilia Lemoine que publicó críticas al arzobispo en sus redes sociales.

Los gestos oficiales también incluyeron la visita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al Vaticano el primero de junio. Allí fue recibida por el Papa y mantuvo un encuentro con el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, una figura cercana a León XIV.