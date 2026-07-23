Papa León XIV en la Argentina: se filtró un borrador con las posibles fechas, lugares y actividades tentativas

La llegada del papa León XIV a la Argentina comienza a tomar una forma definitiva tras la filtración del borrador logístico que maneja la Santa Sede. Aunque el anuncio oficial por parte del Vaticano se esperaba para la próxima semana, uno de los tres Gobiernos involucrados en la gira solicitó una pequeña prórroga por cuestiones logísticas, por lo que el aviso se postergó levemente, aunque fuentes vaticanas aseguran que la fecha exacta es «muy cercana» y se concretará antes de la primera semana de agosto.

El documento que formalizará la gira iniciará con la frase protocolar: “Aceptando la invitación de los respectivos jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas, el Santo Padre León XIV…”. Según precisó Infobae, Robert Prevost —elegido pontífice el 8 de mayo de 2025— llegará al país el 8 de noviembre, en el marco de un recorrido regional que comenzará en Uruguay (con una estadía de un día y medio) y finalizará en Perú (tentativamente del 11 al 17 de noviembre).

La de noviembre marcará la primera visita de León XIV a Sudamérica, tras sus viajes previos a África, España y Mónaco, además de su paso previsto por Francia en septiembre. Con este viaje a la Argentina y Uruguay, el actual pontífice cumplirá un anhelo de su antecesor, Jorge Bergoglio, quien nunca logró visitar su tierra natal ni el territorio uruguayo durante su papado.

Por su parte, la escala en Perú representará su regreso a un país donde desarrolló una extensa labor como misionero agustino y obispo durante casi cuatro décadas en ciudades como Chulucanas, Trujillo y Chiclayo, adquiriendo incluso la nacionalidad peruana en 2015.

La cumbre con Javier Milei y los preparativos institucionales

El borrador logístico estipula que la primera actividad formal del Papa en suelo argentino será una reunión con el presidente Javier Milei. El ingreso a la Casa Rosada está previsto para las 8:30 de la mañana del lunes 9 de noviembre. Aunque se baraja una segunda opción —con muchas menos probabilidades— que consistiría en una visita a Balcarce 50 de manera inmediata tras su aterrizaje, la agenda matutina del lunes se mantiene como la principal alternativa.

En paralelo, la estructura institucional para recibir al Pontífice recibió un impulso clave con el arribo al país, este miércoles, del nuevo Nuncio Apostólico, monseñor Michael Banach. El Vaticano aguarda que presente con rapidez sus cartas credenciales ante las autoridades políticas para comenzar formalmente su misión, que será fundamental en la articulación del trabajo previo.

Exigencia federal y directivas de la misión de avanzada

Hace tres semanas, una primera misión oficial de la Santa Sede —encabezada por un sacerdote mexicano de máxima confianza de Prevost— recorrió los escenarios sugeridos por la Iglesia local.

La totalidad de los sitios propuestos obtuvieron el visto bueno de Roma, pero los enviados dejaron advertencias muy precisas.

En principo, recomendaron enfáticamente la puesta en funcionamiento de comisiones específicas de trabajo coordinadas entre los distintos niveles de Gobierno, replicando el modelo ya implementado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

Por último, se enfatizó en cada reunión que se tratará de una visita a la Argentina y no exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires, por lo que «lo federal» debe estar representado en todas las actividades.

Actividades tentativas: Córdoba, Luján y encuentros multisectoriales

Los detalles finos del programa se terminarán de pulir dentro de dos meses, con el retorno de la comisión de avanzada vaticana (integrada por especialistas en ceremonial, protocolo, seguridad y comunicación).

Sin embargo, la Secretaría de Estado de la Santa Sede ya da por descontada una serie de paradas:

Una visita a la provincia de Córdoba y al menos seis eventos distribuidos entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

y al menos entre la Una misa masiva en la Basílica de Luján , programada tentativamente para el día de la despedida, el miércoles 11 por la tarde.

, programada tentativamente para el día de la despedida, el por la tarde. Una misa en un espacio abierto dentro de la Ciudad de Buenos Aires, situada probablemente en el barrio de Palermo.

situada probablemente en el barrio de Palermo. Encuentros con representantes de la sociedad civil, la cultura, el deporte, los movimientos populares y el mundo del trabajo y la academia . El Teatro Colón y la sede de la UCA en Puerto Madero figuran como los escenarios mejor valorados para estos eventos.

. El y la sede de la en Puerto Madero figuran como los escenarios mejor valorados para estos eventos. Una reunión con los obispos argentinos, pautada también para el lunes 9 de noviembre.

pautada también para el lunes 9 de noviembre. Un espacio de diálogo interreligioso, considerado de especial relevancia para el Vaticano. Como antesala, a principios de septiembre arribará al país el cardenal encargado del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, George Koovakad, invitado por el Gobierno porteño.





Logística de vuelo, estadía y cobertura de prensa

El arribo del Papa está programado para el domingo 8 de noviembre por la tarde, aterrizando en el Aeroparque Jorge Newbery procedente de Uruguay. Por recomendación vaticana, se estipula que León XIV descanse durante su jornada de llegada en la Nunciatura Apostológica (ubicada en la avenida Alvear), edificio donde pasará las tres noches de su estadía en el país, mientras que su séquito se alojará en un hotel cercano.

Prevost viajará a bordo de una aeronave de Ita Airways junto a una comitiva de aproximadamente 60 personas —incluyendo a cardenales de peso de la Iglesia católica— y 75 periodistas de todo el mundo que cubrirán el tramo sudamericano de la gira. Las solicitudes de acreditación para los medios internacionales se abrirán a mediados de septiembre, coincidiendo con la publicación oficial del programa definitivo.

Una vez emitido el comunicado del Vaticano, comenzará la cuenta regresiva para definir los últimos aspectos protocolares, tales como el lema y el logo oficial de la visita, los obsequios institucionales y las autoridades encargadas de recibir al pontífice en la pista del aeropuerto.

Con información de Infobae.