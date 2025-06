Confirmado: en crisis, el MPN se baja de las legislativas para evitar «un retroceso mayor»

El Movimiento Popular Neuquino resolvió este viernes que no participará de las elecciones legislativas del 26 de octubre y salteará por primera vez en su historia una competencia en las urnas desde su fundación. «Forzar una participación sin estructura ni condiciones no sería un acto de coraje, sino de exposición innecesaria. Cuidar al partido es saber cuándo no avanzar», plantea el documento que firmó la Junta de Gobierno conducida por el exgobernador Omar Gutiérrez.

La conducción del partido evaluó tres opciones frente al inicio del calendario electoral de este 2025: presentar listas propias, no participar de la elección con lista partidaria o participar pero mediante una alianza.

En el primer caso, se consideró que «forzar una lista sin respaldo consolidado, recursos ni territorialidad podría derivar en un resultado electoral adverso y perjudicial».

En cuanto a ir con una alianza, analizaron que, pese a que implicaría tener «incidencia política sin riesgo directo para la marca partidaria», también generaría riesgo de confusión en el electorado y es una opción que «requiere garantías para preservar la identidad».

MPN: «Evitar un retroceso mayor»

Como había anticipado Diario RÍO NEGRO, la opción de no participar fue la elegida, entendiendo que la estructura territorial está «debilitada», que el MPN enfrenta «limitaciones logísticas y financieras, fragmentación interna y riesgo de debilitamiento institucional».

«No participar hoy evita un retroceso mayor», evaluó la Junta de Gobierno que encabezó Gutiérrez.

Será la primera vez en la historia que el partido que este mes cumplió 64 años no participará de una elección. En octubre se elegirán tres senadores nacionales por Neuquén y tres diputados.

El partido repasó justamente los resultados de las últimas competencias electorales desde el 2021 hasta el 2023 y consideró que reflejan una «caída abrupta del caudal electoral, pérdida de representación nacional, fuga de electores históricos y debilidad organizativa».

MPN: el factor de La Libertad Avanza

«En contextos de debilidad estructural, conducir también es preservar. No se trata solo de promover candidaturas, sino de proteger la institucionalidad y la viabilidad futura del MPN. Forzar una participación sin estructura ni condiciones no sería un acto de coraje, sino de exposición innecesaria. Cuidar al partido es saber cuándo no avanzar», definió la conducción.

El órgano de gobierno consideró que la emergencia de nuevas fuerzas como La Libertad Avanza «ha alterado el mapa político» e insistió con que «una participación sin condiciones mínimas de competitividad podría implicar un nuevo golpe institucional» en este 2025.

Por eso plantearon como una decisión de «madurez institucional» no llevar candidatos. «El MPN no se oculta. Se reorganiza. No se debilita. Se cuida. No renuncia a su historia. La protege para poder escribir el próximo capítulo», concluyeron.

MPN: los pasos a seguir para el 2027

El documento aprobado por la Junta de Gobierno definió cuatro pasos a seguir tras el diagnóstico:

Recuperar el funcionamiento de seccionales.

Formación y renovación de cuadros.

Reapertura del debate partidario.

partidario. Planificación de próximos procesos electorales.

El MPN no podría saltearse la elección nacional del 2027 porque quedaría en riesgo de perder su personería política. Para ese año, debería tener su conducción renovada porque está previsto que haya internas partidarias en 2026, instancia en la que, posiblemente, haya sectores que busquen desplazar la conducción de Omar Gutiérrez y Jorge Sapag.