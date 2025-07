Construirán un centro de salud y remodelarán dos más en Cutral Co

Son tres los convenios firmados entre Provincia y el municipio de Cutral Co. (Fotos: gentileza)

Cutral Co y el ministerio de Salud de Neuquén avanzaron en los convenios para la edificación de un centro de salud; la remodelación y ampliación de otro que funciona en un barrio semirrural; y el comodato para que se instale el dispositivo para pacientes de salud mental. Los funcionarios coincidieron en el sostenimiento al sistema público de salud.

Después de la firma de los convenios, tanto el ministro de Salud, Martín Regueiro como el intendente cutralquense, Ramón Rioseco manifestaron su postura de colaboración para sostener el sistema público, a través de colaboraciones de los dos estados: municipal y provincial.

“Estamos atravesando un momento inédito en el país, donde lo público está siendo subestimado», dijo el jefe comunal Rioseco. En esa línea, mencionó que a nivel nacional se cuestiona el valor de la educación, se dispone el recorte de medicamentos a jubilados y a pacientes oncológicos. «Se les quita a los más vulnerables para beneficiar a los sectores más poderosos», apuntó.

Habrá dos centros de salud y un dispositivo para Salud Mental (Fotos: gentileza)

Por esta razón es que desde la comuna resolvió ceder un terreno para que se construya el centro de salud para el barrio Zani -que es uno de los más nuevos y de mayor crecimento habitacional-; y el comodato del edificio donde se instalará el dispositivo intermedio de salud mental, en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co.

Finalmente, la comuna aportará para la remodelación y ampliación del centro de salud de Monte Hermoso. «Lo importante no es quién lo paga, sino que la gente acceda a la atención que necesita”, subrayó.

El ministro Regueiro fue el encargado de destacar la nueva articulación entre el municipio y Provincia. «En un momento donde el Estado nacional enfrenta recortes, ajustes y achiques, que el municipio esté presente es fundamental». Señaló que el sistema de salud no sería posible: «sin personas como Ramón, que acompañan con convicción. Gracias Ramón por compartir esta visión de un Estado presente».

El titular de la cartera de Salud neuquina remarcó que hay mucho para mejorar y se debe ser eficiente, pero: «no nos podemos correr, tenemos que pensar como Estado para articularlo y saber cómo dar respuesta de una manera distinta».

Regueiro subrayó que existe un programa de obras, pero no llegan a todas porque se observa un atraso. «Si los municipios y la provincia no se ponen de acuerdo, con el Estado nacional que tenemos, no será posible», dijo. Finalmente, destacó que junto a Rioseco comparten la esencia del estado presente.

El ministro Martín Regueiro estuvo en Cutral Co por los convenios. (Fotos gentileza)

Un nuevo centro de salud y la remodelación en Monte Hermoso

Los convenios firmados entre los dos estamentos son tres. Uno de ellos dispone la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio Zani. Para ello, el municipio cedió un lote que está sobre la calle Nahueve y otra arteria que no tiene nombre.

El terreno será reservado por 24 meses para la construcción bajo la modalidad de obra delegada del centro de salud.

Por otra parte, en el espacio de Matorras, entre 25 de Mayo y 9 de Julio, se hará el dispositivo con 148 metros cuadrados para que los pacientes de salud mental que pueden dejar la internación, pero necesitan un espacio previo a su vida por fuera de la institucionalización.

En el caso de la remodelación del centro de salud del barrio semirrural de Monte Hermoso buscará dar contención no solo a las familias radicadas en ese lugar, sino a las otras barriadas situadas al sur como Brentana y Progreso.

Finalmente, el ministro de Salud, confirmó que en el centro de salud del barrio Pampa se comenzará a partir del lunes con la atención extendida. Esto es hasta las 20. «No será una guardia, pero se busca brindar atención ampliada», aclaró. Será el primero y funcioará como prueba piloto. En Neuquén está el de barrio Sapere, afirmó.