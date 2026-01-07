Contribuyentes de Cutral Co que estén al día podrán participar del sorteo de dos autos

Los contribuyentes de Cutral Co tienen hasta el viernes para ponerse al día con sus tributos municipales y haberse adherido a la factura electrónica. Estas dos instancias les habilitarán participar del sorteo de los dos automóviles 0 kilómetro y órdenes de compras por 5 millones de pesos en materiales de construcción. Es la cuarta edición y el municipio anunció que el sorteo será el 19 de este mes.

En el camino de mantener al día la recaudación en los tributos municipales, la comuna cutralquense fijó el 19 de enero como la fecha para hacer el sorteo del Buen Contribuyente Electrónico. Es la cuarta vez que se lleva adelante un sorteo de esta naturaleza que tiene como objetivo aumentar los niveles de recaudación porque uno de los requisito es estar al día con los pagos. La otra cuestión es adherirse a la factura electrónica y evitar así la boleta de papel.

Desde la secretaría de Hacienda, su titular Noel Sanhueza detalló que hasta el viernes hay tiempo para abonar los impuestos y tasas que vencieron el pasado 31 de diciembre. Luego el lunes 12 se publicará la nónima de los participantes del sorteo, es decir de quienes cumplieron con ambos requisitos.

La funcionaria aclaró que entrarán en la nónima más allá de la forma de pago elegida: presencial en la caja municipal; por débito automático; tarjetas de crédito o débito; o las billeteras virtuales, quienes si hayan adherido a la factura electrónica.

«No es el pago electrónico la condición, sino estar adherido a la factura electrónica. Las personas mayores que tienen el correo electrónico de sus hijos o familiares, y por más que ellas vengan a pagar presencialmente van a participar igual si recibe la factura electrónica, no la de papel», volvió a insistir.

Este sorteo que está considerado como el de fin de año, tendrá como novedad que se sortearán dos automóviles marca Toyota modelo Yaris, 0 kilómetros y las dos órdenes de compra en materiales de construcción por 5 millones de pesos cada una.

En la última nómina hubo un estimado de 5 mil contribuyentes adheridos. El año pasado a esta misma fecha el sorteo fue de una camioneta Toyota 0 kilómetro y las órdenes de compra.