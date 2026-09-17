Compensaciones a municipios en Río Negro: Ríos defendió el esquema y explicó las diferencias con Soria

El Gobierno de Río Negro salió al cruce de los cuestionamientos realizados por la Municipalidad de General Roca al esquema de compensaciones transitorias de coparticipación que la Provincia envió a la Legislatura.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, defendió la propuesta oficial y aseguró que el mecanismo no modifica la Ley de Coparticipación ni los índices establecidos por esa norma.

«No estamos modificando la ley de coparticipación, ni los índices previstos en ella. Estamos compensando a los municipios, pero sin tomar únicamente el parámetro del crecimiento poblacional, sino que lo fundamentamos en la actualización de los datos del esquema vigente», explicó Ríos.

El funcionario remarcó además que la Provincia decidió realizar un esfuerzo con recursos propios para sostener el esquema y garantizar que ningún municipio pierda fondos.

«La Provincia decidió hacer un esfuerzo y hacerse cargo de esa diferencia con fondos propios», sostuvo.

Ríos cuestionó la propuesta de Soria

Las declaraciones del ministro se conocieron luego de que la intendenta de Roca, María Emilia Soria, planteara dos modificaciones al esquema de distribución.

Ríos sostuvo que: «Lo que propone María Emilia Soria es otra discusión, porque plantea modificar la fórmula de la ley de coparticipación. Está en todo su derecho de hacerlo, pero creemos que en un tema tan importante no se puede improvisar ni confundir las cosas», afirmó.

Para el ministro, la propuesta provincial permite reconocer a las ciudades que tuvieron un mayor crecimiento poblacional sin afectar los recursos de los demás municipios.

«Nosotros encontramos una solución concreta para reconocer a las ciudades que crecieron sin quitarle un solo peso a las demás. Esa es la honestidad intelectual del proyecto», señaló.

Ríos también planteó que la discusión debe contemplar al conjunto de los municipios de Río Negro.

«Creo que acá hay que dejar de lado los intereses políticos o personales y tener una mirada provincial. Fortalecer a los municipios es mejorar los servicios y la vida cotidiana de los rionegrinos, vivan donde vivan», sostuvo.

Qué había cuestionado Roca

La Municipalidad de Roca había cuestionado los montos previstos en el esquema de compensaciones y planteó dos cambios concretos sobre la forma de distribución.

Desde la gestión de Soria señalaron que la compensación fue creada para atender a los municipios que enfrentan mayores dificultades como consecuencia de su crecimiento poblacional y consideraron que ese criterio debería tener un peso mayor.

Actualmente, según explicó el municipio, la distribución contempla tres componentes: 40% por recaudación provincial, 40% por población y 20% en partes iguales entre los 39 municipios.

La primera propuesta de Roca consiste en modificar esas proporciones y llevar el componente poblacional al 60%, mientras que la recaudación provincial y el reparto en partes iguales pasarían al 20% cada uno.

«Si la razón de ser de esta compensación es acompañar a las ciudades que más crecieron y que hoy tienen más dificultades para sostener sus servicios, entonces el componente poblacional debería tener un peso mayor», había planteado Soria.

El segundo cambio que propuso el municipio de Roca

El segundo planteo está relacionado con la forma en que se mide la actividad económica de cada municipio.

Según explicaron, actualmente el componente de recaudación provincial toma como referencia tres tributos: Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor.

Para la gestión de Soria, ese indicador no refleja de manera suficiente la actividad económica de una ciudad y deja afuera sectores productivos importantes.

Por eso propuso incorporar variables como empleo registrado, habilitaciones comerciales y superficie productiva, entre otras.

La intendenta puso como ejemplo la fruticultura, una actividad central para la economía de Roca, y señaló que al estar exenta de Ingresos Brutos no queda reflejada de manera adecuada en uno de los componentes utilizados para calcular la distribución.

Cuánto recibirán los municipios

El esquema provincial alcanza a 14 municipios que, según los datos del último Censo del Indec, registraron los mayores crecimientos poblacionales.

La nómina está encabezada por Fernández Oro, con una suba del 52%; Dina Huapi, con 50%; El Bolsón, 27%; Cipolletti, 11%; Cervantes, 9%; Los Menucos, 8%; Bariloche y Catriel, 5%; Roca y Comallo, 2%; Ramos Mexía y Darwin, 1%; Guardia Mitre, 1%; y Huergo, 0,2%.

En total, las compensaciones representan alrededor de $1.029 millones mensuales y unos $3.087 millones durante el último trimestre del año.

Los convenios entre la Provincia y los municipios beneficiados están previstos para firmarse el lunes 21 de septiembre.