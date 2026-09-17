Quini 6: dos nuevos millonarios se repartieron casi $2.750 millones y el pozo acumulado roza los $14.700 millones

El Quini 6 consagró a dos nuevos multimillonarios en el país, tras concretar su sorteo en la noche del miércoles 16 de septiembre 2026.

Administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, el popular certamen poceado Quini 6 entregó la impactante suma de $2.749 millones en la modalidad Tradicional Primer Sorteo, dividiéndose en partes iguales entre dos apostadores de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, las restantes modalidades principales no registraron aciertos de seis cifras, lo que mantendrá un caudal acumulado extraordinario de cara a la jugada del próximo fin de semana.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del miércoles 16 de septiembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe arrojó las combinaciones de la edición de mitad de semana, para cada una de las alternativas en juego:

Tradicional Primer Sorteo : 13 – 14 – 16 – 19 – 20 – 29 ( 2 ganadores con 6 aciertos : se llevaron alrededor de $1.374 millones cada uno)

: 13 – 14 – 16 – 19 – 20 – 29 ( : se llevaron alrededor de $1.374 millones cada uno) La Segunda del Quini : 02 – 06 – 09 – 31 – 36 – 42 (Vacante)

: 02 – 06 – 09 – 31 – 36 – 42 (Vacante) La Revancha : 02 – 09 – 20 – 30 – 35 – 36 (Vacante)

: 02 – 09 – 20 – 30 – 35 – 36 (Vacante) El Quini que Siempre Sale: 11 – 25 – 27 – 38 – 40 – 44 (10 ganadores con 5 aciertos)

En la variante «Siempre Sale«, un total de 10 participantes alcanzaron las coincidencias necesarias para repartirse un fondo superior a los $393 millones, sumando un nuevo grupo de afortunados a la jornada millonaria.

Próximo sorteo de Quini 6: pozo acumulado de $14.700 millones para el domingo 20 de septiembre 2026

Tras la entrega del pozo mayor en el Tradicional y la permanencia de vacantes en La Segunda y La Revancha, la Lotería de Santa Fe informó que para la edición del próximo domingo 20 de septiembre 2026 se pondrá en juego un pozo acumulado total estimado en $14.700 millones.

Los interesados pueden registrar sus jugadas eligiendo seis números, del 00 al 45, en cualquier agencia oficial de lotería antes del cierre comercial del sábado por la tarde.

El sorteo institucional se realizará a las 21:15 con transmisión en vivo para todo el territorio nacional mediante la TV Pública, canales provinciales autorizados y por streaming a través de la cuenta oficial de YouTube del organismo.