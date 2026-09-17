Giro en la interna de los Ortega: revelaron por qué los hermanos de Emanuel faltaron a su boda

La ausencia de varios integrantes del clan Ortega en el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi despertó rumores de una interna familiar. Ahora apareció una nueva versión que pone el foco en el cantante y relativiza un supuesto conflicto con la modelo.

El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi dejó una postal de felicidad para la pareja, pero también una pregunta que rápidamente comenzó a circular: ¿por qué los hermanos del cantante no estuvieron presentes en la ceremonia civil?

Las ausencias alimentaron diferentes versiones sobre una posible tensión entre Prandi y parte de la familia Ortega. Sin embargo, en las últimas horas surgió otra explicación sobre el distanciamiento que desvincularía a la modelo del conflicto.

Según contó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), recibió información de personas cercanas a Emanuel Ortega y a su expareja, Ana Paula Dutil, que apuntaría en otra dirección.

De acuerdo con esa versión, sería la propia personalidad de Emanuel y su manera reservada de manejar los vínculos la que explicaría parte de la distancia con sus hermanos, y no necesariamente una mala relación de ellos con Julieta Prandi. Así lo informó PrimiciasYa al reconstruir las declaraciones realizadas en el ciclo televisivo.

Qué dijeron sobre la relación de Julieta Prandi con los hermanos de Emanuel Ortega

Majo Martino también aportó información que, según explicó, recibió de una persona cercana al músico. La periodista sostuvo que no necesariamente existiría un rechazo hacia Prandi, sino que la relación sería diferente a la que la familia había construido años atrás con Ana Paula Dutil.

La ausencia de los hermanos, de todos modos, generó interrogantes porque algunos familiares de Prandi sí participaron de la celebración, mientras que parte de los Ortega habría comunicado que no asistiría poco antes del casamiento.

Otras versiones señalaron compromisos laborales y viajes como explicación de los faltazos: Luis Ortega se encontraba fuera del país, Sebastián Ortega estaba trabajando y Rosario Ortega tenía compromisos profesionales.

India Ortega, hija de Emanuel, también negó públicamente que exista una pelea familiar y aseguró que mantienen encuentros y reuniones que no necesariamente muestran en las redes sociales.

Por ahora, entonces, conviven diferentes versiones sobre las ausencias que marcaron la boda. Mientras inicialmente se habló de un supuesto enfrentamiento con Prandi, la nueva información apunta a una dinámica familiar previa y a la personalidad reservada del propio Emanuel.