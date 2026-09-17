Rating: cuánto midió la final de Gran Hermano Generación Dorada que consagró a Sol Abraham

Gran Hermano Generación Dorada llegó a su fin este miércoles 16 de septiembre con la consagración de Sol Abraham. La última gala del reality de Telefe volvió a liderar la televisión abierta y alcanzó su mejor marca justo en el momento en que Santiago del Moro anunció a la ganadora.

Después de 206 días de competencia, Gran Hermano Generación Dorada cerró sus puertas. Sol Abraham se impuso frente a Yisela “Yipio” Pintos en el último mano a mano y se convirtió en la campeona de la edición 2026.

Además de la expectativa por conocer el resultado de la votación, una de las incógnitas de la noche estaba puesta en el rating que conseguiría la final, luego de una temporada que mostró cifras inferiores a las de las ediciones anteriores.

La gala comenzó con un buen piso: recibió 11,3 puntos tras la presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Una vez iniciado oficialmente Gran Hermano, los números continuaron creciendo.

Cuánto midió la final de Gran Hermano 2026

Apenas comenzada la gala, alrededor de las 22.50, el reality ya se ubicaba en torno a los 12,8 puntos de rating y lideraba con comodidad su franja. En ese momento, Otro día perdido, por El Trece, se encontraba cerca de los 5 puntos.

La audiencia continuó creciendo a medida que se acercaba la definición. El momento de mayor rating llegó cuando Santiago del Moro anunció que Sol Abraham era la ganadora: Gran Hermano alcanzó un pico de 13,3 puntos.

Finalmente, según los datos de Kantar Ibope publicados por La Nación, la última gala cerró con un promedio de 11,9 puntos de rating y un share del 61,33%, convirtiéndose nuevamente en el programa dominante de su franja.

Gran Hermano lideró, pero quedó debajo de las finales anteriores

Aunque el reality consiguió imponerse ampliamente frente a la competencia, la final de Generación Dorada quedó por debajo de las marcas alcanzadas por las últimas ediciones de Gran Hermano.

Como referencia, la final que consagró a Marcos Ginocchio llegó a 28,6 puntos; la de Bautista Mascia, a 20,9; y la edición que ganó Santiago Algorta alcanzó 17,4 puntos. La definición de Generación Dorada tuvo un máximo cercano a los 13 puntos.

De hecho, la temporada 2026 terminó como la edición de menor rating de la etapa del reality conducida por Santiago del Moro, en un contexto de caída general del encendido de la televisión abierta. Aun así, el programa consiguió mantenerse entre los pocos ciclos del año capaces de sostener registros de dos díitos.

Sol Abraham ganó Gran Hermano con una votación récord

La definición también dejó un dato llamativo por fuera del rating. Santiago del Moro anunció que durante la final se contabilizaron 30.185.802 votos, una cifra récord para el reality en la Argentina.

Finalmente, Sol Abraham obtuvo el 51,8% de los votos y derrotó a Yipio Pintos, para luego quedar sola en la casa y protagonizar el tradicional momento de apagar las luces.

El triunfo tuvo además un componente especial para la participante: regresó al programa 15 años después de haber formado parte de Gran Hermano 2011 y esta vez consiguió quedarse con el premio mayor.