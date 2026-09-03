La Legislatura de Río Negro distinguió a Invap por sus 50 años de trayectoria científica y tecnológica

La Legislatura aprobó este jueves una ley conmemorativa por los 50 años de Invap y el vicegobernador, Pedro Pesatti, destacó la trayectoria de la empresa estatal provincial y rindió homenaje a las generaciones de científicos, técnicos, profesionales y trabajadores que hicieron posible uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de la Argentina.

«Celebrar los 50 años de Invap es, ante todo, reconocer a quienes hicieron posible esta extraordinaria construcción colectiva. Comenzando por su inspirador, el doctor Conrado Franco Varotto, y por aquel grupo de jóvenes científicos, físicos, ingenieros y técnicos que, desde Bariloche, se atrevieron a imaginar un proyecto que para muchos seguramente parecía imposible», afirmó.

En la sesión estuvieron presentes el gerente general de Invap, Darío Giussi, y el presidente de la empresa, Vicente Campenni, quienes recibieron el reconocimiento en la bandeja lateral de la sala, de manos del vicegobernador.

La distinción de la Legislatura a la trayectoria de Invap. Gentileza

El vicegobernador extendió su reconocimiento «a todas las generaciones que durante medio siglo fueron acumulando conocimiento, experiencia y capacidades» y saludó «a los cerca de 1.800 trabajadores que hoy integran Invap y tienen la responsabilidad de proyectar esta historia hacia el futuro».

El titular de la Legislatura remarcó que la empresa pertenece a la Provincia de Río Negro. “Ojalá Río Negro nunca pierda de vista esta enseñanza, porque una política de Estado es precisamente una decisión que una comunidad mantiene por encima de las circunstancias y de los gobiernos de turno”.

Vicente Campenni y el vicegobernador Pedro pesatti. Foto: Marcelo Ochoa

Pesatti destacó también el valor cultural de la experiencia de Invap. “Las sociedades progresan cuando se atreven a pensar nuevos caminos. Si la humanidad hubiera aceptado siempre que las cosas debían hacerse de la misma manera, todavía estaríamos picando piedras. Hoy construimos satélites porque hubo personas que se animaron a investigar, innovar, discutir lo establecido y pensar aquello que todavía no existía”.