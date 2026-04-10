Cortés quiere anticipar el precio del pase de esquí de Bariloche en la feria de Brasil

El valor del pase para esquiar y practicar snowboard en las pistas del cerro Catedral este invierno podría quedar definido en los próximos días si prospera la idea del intendente de Bariloche, Walter Cortés, de llevar el número definitivo a la WTM Latin America, la feria de turismo de San Pablo, Brasil.

Cortés quiere repetir la estrategia del año pasado para anticiparse a otros centros de esquí y ser un destino previsible para el mercado brasileño, un público al que Bariloche apunta a conquistar cada vez más alentado además por los vuelos directos ya confirmados para la temporada 2026.

El intendente quiere mantener el valor del pase de esquí de la preventa que se mantuvo en enero y febrero de este año a un costo de 160.000 pesos para el pase diario. En aquel momento, el valor fue anunciado en acuerdo con la empresa Catedral Alta Patagonia, concesionaria del centro invernal de Bariloche, y el respaldo de la Cámara de Turismo.

Fuentes municipales indicaron a RÍO NEGRO que el intendente estará el próximo martes y miércoles (14 y 15 de abril) en la feria de turismo de San Pablo y allí pretende confirmar el valor. Semanas atrás, Cortés también viajó a Río de Janeiro y estableció lazos con autoridades locales a quien adelantó la propuesta de realizar la «Semana de Río de Janeiro en Bariloche», en busca de potenciar el turismo.

El intendente Walter Cortés el mes pasado estuvo en Río de Janeiro con la promoción de Bariloche. Gentileza

El rol del ente y la mayoría de Cortés

Desde la empresa Catedral Alta Patagonia indicaron -ante la consulta de este diario- que hasta el momento no tienen “ninguna notificación” del valor confirmado del pase de esquí para el invierno y remarcaron que es “potestad del Ejecutivo y del Eamcec (ente de control) aprobar y fijar la tarifa del pase conforme previsiones del contrato de concesión”.

Según el contrato, la empresa debe presentar ante el ente su pretensión tarifaria en base a un estudio de costos y allí se debe autorizar. Los plazos no son inmediatos porque hay tiempo hasta junio para esa definición, pero en el Ejecutivo y el empresariado en general evalúan que llegan tarde para posicionarse de cara al invierno si se estira hasta esas fechas.

En el ente tiene mayoría el intendente Cortés, con sus vocales en representación del Ejecutivo y los del sindicato de Comercio. También integran el organismo los concejales Juan Pablo Ferrari (JSRN) y Leandro Costa Brutten (Incluyendo); y la empresarial del Cerro.

El invierno pasado, en 2025, esquiar en Bariloche tuvo un pase único de temporada de 115.000 pesos diarios, la tarifa que anticipó Cortés en la feria de Brasil que luego convalidó el Eamcec. De mantenerse el valor de la preventa en el invierno, de 160.000 pesos, el incremento interanual sería de un 39%.