La fecha de la elección de Bariloche por la Carta Orgánica ya abrió debate en el Concejo

Los dos proyectos con fechas distintas para la elección de Convencionales se tratarán juntos en la comisión de Gobierno y legales del Concejo. Archivo

El ingreso formal de los dos proyectos que contemplan dos fechas distintas de convocatoria a las elecciones a convencionales de Bariloche, uno para el 20 de septiembre de 2026 y otro para el 27 de marzo de 2027, generó el primer debate en el ámbito legislativo.

En comisión Legislativa este miércoles se dio ingreso a las dos iniciativa. En principio se acordó que se otorgue ruta legislativa para que primero dictamine la Asesoría Letrada del Concejo Deliberante respecto a las dos iniciativa y se trate en la comisión de Gobierno y Legales.

Los dos proyectos deben ser tratados en conjunto, cada uno tendrá un dictamen del asesor letrado y se tratarán juntos en Gobierno y Legales, mientras que la propuesta de Incluyendo Bariloche (con fecha en el 2027) también sumará la comisión de Economía, a pedido de su autor.

Samantha Echenique, la concejal de Cambia Río Negro, que presentó el proyecto con la fecha de septiembre, dijo que pretendía que se trate en una única comisión porque a su entender determinar la fecha de elecciones convencionales no demandaría más tiempo. Pidió dictamen de preferencia.

Esas expresiones fueron tomadas por Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), autor de otro proyecto con fecha para convocar a elecciones el próximo año, como una decisión de un “tratamiento exprés” y cuestionó esa situación.

Costa Brutten abundó en la defensa de su iniciativa de convocar a elecciones convencionales el 27 de marzo de 2027 al remarcar que se debe realizar a partir de que se cumplan los 20 años de la Carta Orgánica vigente y esa fecha es el 4 de enero de 2027.

El concejal dijo que pretendía convocar a los convencionales constituyentes del 2006 para que expliquen y fundamenten los plazos determinados en el texto de la Carta Magna y mencionó la posibilidad de citar a la exgobernadora Arabela Carreras quien fue presidenta de la Convención anterior y a los integrantes de aquel cuerpo como el abogado Rodolfo Rodrigo y el exdelegado de Migraciones Diego Puente. También mencionó la posibilidad de convocar a abogados constitucionalistas.

El debate por la ruta legislativa de los proyectos se extendió más de lo habitual ante las objeciones de Costa Brutten, que además de pedir que su proyecto vaya a Asesoría Letrada; Gobierno y Legales; solicitó que se analice también en la comisión de Economía porque correspondería al Presupuesto 2027 que aún no fue tratado. Este último punto fue considerado como un pedido de “mala fe” por el presidente del cuerpo Gerardo Del Río.

Juan Pablo Ferrari, presidente del bloque JSRN, intentó aplacar la discusión y planteó que los fundamentos de cada proyecto y fecha electoral será motivo de discusión de manera posterior en la comisión y luego en la sesión en la que se trate el tema.

Esta semana el intendente Walter Cortés apoyó públicamente que la elección se realice en septiembre y consideró que proponer una fecha para el 2027 es “enmarañar a la gente” debido a la proximidad de las elecciones provinciales, que podrían ser el primer cuatrimestre.