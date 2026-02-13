Créditos, alivio fiscal y la polémica con Techint: la agenda urgente que la UIA le lleva a Luis Caputo

En un clima tenso por los cruces con el Grupo Techint y con los números de la actividad a la baja, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá este viernes al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini. La agenda tiene diversos temas que preocupan a los industriales y que esperan definiciones del Gobierno.

El encuentro tiene una doble lectura política y económica. Por un lado, busca descomprimir la tensión generada tras el cortocircuito entre el Gobierno y la empresa de Paolo Rocca por la licitación de los caños para el nuevo gasoducto de Vaca Muerta, una obra clave para la región que quedó en el centro de la escena. Por el otro, los industriales llegan con la urgencia de una recesión que golpea fuerte al entramado Pyme.

El semáforo de la actividad: el petróleo, la excepción

Según los datos que maneja la UIA y que estarán sobre la mesa de Caputo, el escenario es crítico, con una utilización de la capacidad instalada que cayó al 53,8% en diciembre.

Sin embargo, el informe muestra la «dualidad» de la economía argentina que impacta directamente en nuestra región:

Los ganadores: El bloque con mayor actividad fue la refinación del petróleo (87,1%) , impulsado por la actividad en la Cuenca Neuquina.





El bloque con mayor actividad fue la , impulsado por la actividad en la Cuenca Neuquina. Los perdedores: En el otro extremo, la industria automotriz se desplomó al 31,2% de su capacidad, y la metalmecánica cayó al 38,9%, arrastrada por la menor demanda de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

Martín Rapallini es el presidente de la UIA. (Foto: gentileza)

El reclamo industrial: «Nivelar la cancha»

Tras una reunión de su Junta Directiva, la UIA definió los puntos que Rappallini le planteará a Caputo:

Alivio Fiscal y Laboral: piden avanzar en una reforma que reduzca la presión impositiva al sector formal y actualizar la legislación laboral para fomentar el empleo.



Crédito Productivo: advierten que sin líneas de financiamiento a tasas competitivas, es imposible sostener el capital de trabajo de las Pymes.



Competencia desleal: bajo el lema de «comercio exterior inteligente», la UIA reclama reglas claras para las plataformas de importación puerta a puerta y controles para evitar que la apertura comercial destruya al fabricante local (especialmente en textil y calzado).

El Gobierno, que viene de días intensos con la misión del FMI en Buenos Aires, escuchará los reclamos en un momento donde la caída del consumo interno ya no es una proyección, sino una realidad que se refleja en las suspensiones y la baja de persianas en los parques industriales del centro del país.

Con información de Infobae.