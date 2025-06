Cristina Kirchner candidata: confirmó que competirá para diputada provincial en Buenos Aires

La expresidenta Cristina Kirchner confirmó este lunes por la noche que volverá a disputar una elección, esta vez como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral de Buenos Aires en los comicios para renovar bancas en la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre.

El anunció llegó durante una entrevista con Gustavo Sylvestre por el canal C5N, donde también dejó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei.

Cristina Kirchner: «Voy a ser candidata»

En ese reportaje, afirmó: «Voy a ser candidata en la tercera sección electoral. No es un problema de la legislatura bonaerense, es una problema de sentido común. ¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre en el PBA, nos puede ir bien en octubre?»

Y sumó: «Pero además, ¿alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar en las elecciones en octubre, a todo el país?»

«Estamos yendo a elecciones en 8 provincias que fueron elegidos los senadores con la boleta presidencial, estamos yendo a la mejor elección que hizo el peronismo desde 2015», indicó, en expresiones citadas por Página 12.

Yo no le pediría jamás a ningún gobernante que cambie su decisión. Si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que no se dieron, yo revisaría mi decisión. Pero voy a decir algo: los hombre no hacen política igual que las mujeres: el hombre tiene una cosa de que si no se hace lo que el dice, se pierde», explicó CFK.

Entrevista a Cristina Kirchner: las críticas al gobierno de Javier Milei

La actual titular del PJ empezó la entrevista refiriéndose al conflicto del hospital Garrahan, situación que utilizó para cuestionar al gobierno libertario y sostener que la actual es «una derecha cruel y esotérica que llega sin un plan».

La exvicepresidenta planteó que el programa económico de Milei imita al de Martínez de Hoz en la última dictadura militar y aseguró que antes de este administración, «hubo una defensa mafiosa y cínica que ganó las elecciones de 2015«, en referencia a Mauricio Macri.

Aseguró que desde ese último año, «se desató una persecución que fue devastadora» y que sumó más tarde «la construcción contra la política». Por eso, afirmó que la actual gestión nacional «es consecuencia de una larga película que comenzó en 2015«.

Dijo que el gobierno actual es el «un marginal de la política, que en definitivo sería bueno que se ocupara de los problemas de la vulnerabilidad». Pero «es un marginal que se ocupa de los que tienen poder, es una incongruencia«.

Desdoblamiento en Buenos Aires y unidad en el PJ: qué dijo Cristina Kirchner

Sobre la disputa bonaerense, que el gobernador Axel Kicillof decidió desdoblar de la elección nacional de octubre, dijo que «jamás le pediría a ninguna gobernante que cambie su decisión», tras lo cual aseguró que «los hombres no hacen política igual que las mujeres».

Sí dijo que para Mauricio Macri fue un error el desdoblamiento de los comicios en la Ciudad de Buenos Aires, en los que su partido, el PRO, salió en tercer lugar. Y en el mismo sentido, aseguró que a pesar de los distintos colores políticos que han gobernado en el territorio bonaerense, nunca se había decidido desdoblar una elección.

Además consideró necesario garantizar la unidad al interior del Partido Justicialista, poniendo de ejemplo lo que sucedió en 2019 y 2023 en algunos distritos puntuales como La Plata, donde se logró el apoyo de cinco listas distintas para finalmente ganar su intendencia.

«La unidad no presupone el triunfo, pero es fundamental”, enfatizó Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner contra las elecciones legislativas: «Es necesario reformar la Constitución»

En otro pasaje del diálogo citado por Infobae, también cuestionó las elecciones legislativas y su funcionamiento en la actualidad. Dijo que «es necesario reformar la Constitución» para que las votaciones pasen a ser «cada cuatro años».

«Cada cuatro años se elige completo todo, es lo que hay que hacer a nivel nacional urgente», añadió, para después valorar el rol que cumplían las PASO, eliminadas para este año, al evitar la fragmentación política.